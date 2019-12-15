2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin, bağış parasıyla tatile gittiği iddialarına değinen Koncuk, "İzmir gibi bir ilin il milli eğitim müdürü böyle bir şaibeyle anılıyorsa Bakanlık Disiplin Kurulunun onayladığı cezaları, Bakanın kaldırmaya hakkı yoktur. Bakan Selçuk, şahsen güvendiğim bir insandır. Böyle bir milli eğitim müdürü ne bakanlıkla ne de Selçuk'un öne sürdüğü ahlaklı, sağlam eğitim anlayışıyla örtüşmektedir." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığının, oluşturduğu kadro ve attığı her adımda millete güven veren bir bakanlık olması gerektiğini söyledi.

Bazı vakıfları okullara sokmanın, "Ben milli eğitimde başarılı olamadım, umudumu Ensar'a, Deniz Feneri'ne bağladım" anlamına geldiğini ifade eden Koncuk, bunu da Atatürkçü, vatansever olarak bildikleri Selçuk'a asla yakıştıramayacağını söyledi.

Doğa okullarındaki gelişmelere de değinen Koncuk, "Mesele özel okul açılması değil, teşvik edebilirsiniz ama doğrusu devletin yapması. Ancak onun sorumluluğunu da taşıyacak adımlar atmanız lazım. 3 aydır öğretmen maaş alamıyor, devlet seyrediyor. Özel okul açarken sağlam kriterlere bağlamamız lazım, personelin, öğrencilerin durumunu önceden öngören bir sistemi kurgulamamız lazım. İnşallah Doğa Koleji olayı bir ders olur." diye konuştu.

Koncuk, vakıf üniversitelerinin adeta vergisiz kazanç alanı haline geldiğini ifade ederek, burada astronomik rakamların söz konusu olduğunu, öğrenci ücretlerinde üst sınır belirlenmesi, burslu öğrenci sayılarının artırılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin af beklediğini ifade eden Koncuk, zaman zaman af konusunu gündeme getirmek gerektiğini, bu konuda çok fazla talep bulunduğunu, bunlara cevap verilmesi gerektiğini söyledi.