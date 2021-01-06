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2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

06.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi!

2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklama ile düngece itibariyle benzin fiyatına indirim geldi. Yeni gelen benzin indirimi pompaya ne kadar olarka yansıyacak?

2021 Benzin pompa fiyatlarına indirim geldi! EPGİS tarafından yapılan açıklama ile benzinli otomobili olanlara mutlu bir haber veriyoruz. Yapılan indirim ile benzin pompa fiyatına 11 kuruş indirim geldi. Bu indirimin 4 kuruşu eşel mobil sistem üzerinden karşılanacağı için, pompada indirim 7 kuruş olarak gerçekleşti.

2021 BENZİN POMPA FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

Bu indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 7.27 TL'den 7.20 TL'ye, Bursa'da 7.26 TL'den 7.19 TL'ye, İstanbul'da 7.23 TL'den 7.16 TL'ye, İzmir'de ise 7.29 TL'den 7.22 TL'ye inmiş oldu

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