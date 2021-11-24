2021 en güzel Atatürklü Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri! Farklı Öğretmenler Günü sözleri...

Öğretmenler Günü için paylaşılacak söz ve mesajlar bu günlerde en çok aranan konuların başında geliyor. Sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel ve anlamlı sözler öğrenci ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte 2021 Öğretmenler Günü mesajları...

2021 ATATÜRKLÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum.

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Sabrını ve sevgisini öğrenim hayatımız boyunca bizden esirgemeyen, fedakar öğretmenlerimiz! Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Yeni bir dünyanın kurulmasında yol gösterici ve ahlaklı bir neslin yetişmesinde öncü olan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederiz.

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

Bugün öğretmenler günü ve bende dahil tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Nice yeni nesillere.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler günün kutlu olsun!



