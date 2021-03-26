2021'in en iyi telefonlarını açıkladılar! Büyük sürpriz var

Akıllı telefon satın almak üzereyseniz, çeşitli raporlara veya makalelere de göz gezdiriyorsunuzdur. Bu içerikler, basitçe en iyi telefonları listeleyen veya belirli test protokollerine göre en güçlü telefonları sıralayan bazı yayınlardan oluşuyor. Buna, AnTuTu'nun her ay açıkladığı 'En güçlü Android akıllı telefonlar' listesini örnek olarak verebiliriz. Fakat Consumer Reports'ın bu konuda hazırladığı oldukça dikkat çekici bir rapor var ve bu rapor, karşılayalı birkaç ay olan 2021'in en iyi telefonlarını bizlere sunuyor.

2021'İN EN İYİ TELEFONLARI BELLİ OLDU

Consumer Reports, 2021'in en iyi telefonlarını listeledi. Bu listenin en iyi iPhone modeli köşesine, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan iPhone 12 Pro Max seçildi. iPhone 12 Pro Max, 6,7 inçlik OLED bir ekrana, Apple A14 Bionic işlemcisine, bir LiDAR tarayıcısına ve iPhone'larda ilk kez kullanılan bir 5G bağlantısına sahip. Listenin iPhone 12 Pro Max ile bittiğini düşünüyorsanız, oldukça yanılıyorsunuz.

İŞTE EN İYİ ANDROİD TELEFON

En iyi Android telefon olarak listede Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G'nin adı görüldü. Galaxy Note20 Ultra 5G'nin özellikleri arasında ise 6.9 inçlik QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED ekran, Samsung Exynos 990 (bazı pazarlarda Snapdragon 865+), 108 MP ana kamera gibi dikkat çekici ögeler bulunuyor.

ONEPLUS DAMGA VURDU

En iyi bütçe dostu telefon ve tüm gün pil ömrü için en iyi telefon bölümüne ise sürpriz bir şekilde OnePlus damga vurdu. Rapora göre, en iyi bütçe dostu telefon, OnePlus Nord N10 5G oldu. Tüm gün pil ömrü için en iyi telefon, yine bir OnePlus modeli olan OnePlus Nord N100 seçildi.

