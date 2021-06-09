2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav tarihi...

Öğrenciler, 2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman sorusunu merak edip araştırıyor. Pek çok öğrencinin yararlanmak istediği ve 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik gerçekleşecek bursluluk sınavının 2021 senesinde ne zaman yapılacağı merak konusu. MEB Bursluluk Sınavı için daha önce erteleme kararı alınmıştı. Peki 2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?

2021 MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021-İOKBS) için geri sayım başladı. Türkiye genelinde düzenlenecek olan sınav sonucunda başarılı olan ve burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenmiş olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." şeklinde konuşmuştu.

Bursluluk sınavıyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs 2021 itibariyle henüz netlik kazanmış değil. Sınavın yine Eylül ayında organize edilebileceği tahmin edilmekte.