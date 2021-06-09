HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav tarihi...

2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav tarihi...

09.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleşen bursluluk sınavının 2021 senesinde ne zaman düzenleneceği veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu. Sınav için daha önce erteleme kararı alınmıştı. Peki 2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB İOKBS Bursluluk sınavı konuları neler 2021? İşte yanıtı...

2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav tarihi...

Öğrenciler, 2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman sorusunu merak edip araştırıyor. Pek çok öğrencinin yararlanmak istediği ve 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik gerçekleşecek bursluluk sınavının 2021 senesinde ne zaman yapılacağı merak konusu. MEB Bursluluk Sınavı için daha önce erteleme kararı alınmıştı. Peki 2021 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?

2021 MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021-İOKBS) için geri sayım başladı. Türkiye genelinde düzenlenecek olan sınav sonucunda başarılı olan ve burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenmiş olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." şeklinde konuşmuştu.

Bursluluk sınavıyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs 2021 itibariyle henüz netlik kazanmış değil. Sınavın yine Eylül ayında organize edilebileceği tahmin edilmekte.

2021 MEB BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların başlamasının ardından öncelikle başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanacak. Sınavın giriş yeri ilanı ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise sınav sonrası açıklanacak tarihte "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sınav ile ilgili kılavuz ve mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Nitelikli meslek liseleri taban puanları...Nitelikli meslek liseleri taban puanları...
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.