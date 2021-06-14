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2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı...

14.06.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından 2021 OGM işçi alımı başvuruları merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesi için 2.083 OGM işçi alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. OGM işçi alımı için süreç resmi şekilde başladı. 14 Haziran Pazartesi yani bugün itibariyle başlayacak olan OGM işçi alımı 2021 başvurularında, iş ilanında belirtilmiş olan kadro sayısının 4 katı kadar aday görüşmeye çağrılacak. Peki 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı..

2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı...

OGM işçi alımı 2021 başvuruları özellikle iş arayan vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 2.083 OGM işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. OGM işçi alımı için başvuru süreci başladı. Peki 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

2021 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşların gündeminde yer alan OGM işçi alımı başvurusu süreci 14 Haziran 2021 tarihinde yani bugün itibariyle resmen başladı. İlan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu ilanda 2080 geçici ve 3 de daimi olmak üzere toplamda 2083 işçi alınacağı belirtildi. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru yapacak vatandaşların mutlaka İŞKUR kaydının bulunması ve yoksa oluşturması şart olacak.

OGM İŞÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU EKRANI...

Başvurular 14 Haziran ve 8 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak ve 4 gün sürecek. OGM işçi alımı için başvuran adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer tüm önemli bilgiler, İŞKUR'da yer alan açık iş ilanlarında belirtilecek. İşçi alımı için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilmiş olan kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Çağırılan adaylar, noter huzurunda çekilecek olan kura sonucuna göre kararlaştırılıp belirlenecek.

OGM işçi alımı 2021 başvurusu ekranı ve ilanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

2021 OGM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR

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