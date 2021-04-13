2021 YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı | 2021 YÖKDİL sonuçları sorgulama sayfası

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının başvurularının tamamlanmasının ardından, 28 Mart tarihinde adaylar sınava girdi. Sınav sonuçlarının ise 20 Nisan’da açıklanması bekleniyordu. Ancak ÖSYM, sınav sonuçlarının 13 Nisan tarihinde açıkladığı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Adaylar, sınav sonuçlarını TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları 13 Nisan tarihi itibariyle açıklandı. ÖSYM, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ÖSYM yaptığı açıklamada, “28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adayalar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilmektedir.” Dedi.

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