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2022 AÖF sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı sonuç sorgulama!

09.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim yılının AÖF Güz Dönemi final sınavları önceki gün başladı. Bugün ikinci günü olan sınavların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2022 AÖF sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınavı sonuç sorgulama!

2022 AÖF sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı sonuç sorgulama!

2022 AÖF Güz dönemi final sınavları 8 ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Cumartesi-Pazar günleri uygulanan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda tamamlanmış olacak. Sabah oturumları saat 09.30'da iken, öğleden sonraki oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Peki 2022 AÖF sınavı sonuçları açıklandı mı?

2022 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Güz Dönemi final sınavları dün ve bugün gerçekleştirildi. Yüz yüze gerçekleşen final sınavlarında katılan öğrencilere, her ders için 20 soru sorudu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun şekilde bütün önlemler alındı ve Covid-19 pozitif veya temaslı öğrenciler ise ayrı salonlarda sınava girdi.

Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Ancak sonuçlar ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili bir duyuru geldiğinde ve sonuçlar belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

2022 AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2022 AÖF TAKVİMİ!

AÖF;

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022

tarihlerinde gerçekleşecek.


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sınav
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