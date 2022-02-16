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  4. 2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları nasıl yapılacak?

2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları nasıl yapılacak?

16.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Sınavın online olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı en çok merak edilen unsurlardan biri olurken yayımlanan takvim doğrultusunda sınav tarihleri ve detaylar konusunda da araştırılma yapılıyor. Peki 2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları nasıl yapılacak?

2022 AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili yapılan açıklama sonrası Açık Öğretim Lisesi öğrencileri bilhassa sınavın online mı yoksa yüz yüze mi gerçekşleştirileceğini merak ediyor. AÖL 2. dönem sınavları yaklaşırken çok sayıda öğrenci konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki 2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 Açık Lise sınavları nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri ile AÖL sınavlarına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak.

Yine 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise Aralık 2022 tarihinde e Sınav olarak gerçekleşecek.

2022 AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPIALCAK?

İkinci dönem Açık Lise sınavlarının, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

MEB 2022 AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

MEB 2022 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ!

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

MEB'DEN AÖL ÜCRET MUAFİYETİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ücret muafiyeti hakkında açıklama yaptı. AÖL'ün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem sınavları için ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinde kayıtlı öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyenlerin bu işlemleri 15 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Not: Cezaevi öğrencileri 2020/3 ve 2021/1 dönem sınavlarını olamadıklarından dolayı 2021/2 kayıt yenilemeleri Bakanlıkça engellettirilmiştir. 11 Şubat 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021/2 dönemi kayıt yenileme için Halk Eğitimi Merkezlerine giden öğrencilerin tahliye, denetimli serbestlik veya hastalı izin belgeleri mahkeme kararı kısmına taradıktan sonra Açık Öğreti Lisesi mail adresine öğrenci bilgilerinin mail atılması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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