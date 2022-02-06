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2022 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

06.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı ATA AÖF bütünleme sınavı önceki gün başladı. Bugün de süren ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ise öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

2022 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlanmış durumda. Hem vize hem final şeklinde ilerlemekte olan ATA AÖF'ün bütünleme sınavı ise 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacağı ifade edilmişti. Önceki gün yapılan ve bugün de uygulanmaya devam eden ATA AÖF bütünleme sınavının sonuçları yakın süreçte açıklanacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yani bu hafta sonu yapıldı. Her ders için sınav süresi 30 dakika şeklinde verildi. Ayrıca sınav saat 09.30'da başladı. Sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Üç oturumdan oluşan ATA AÖF sınavı ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlamış oldu. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verildi.

ATA AÖF bütünleme sınavı için sonuç tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Konuya ilişkin bilgi verildiğinde sayfamızda yer vereceğiz.


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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav
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