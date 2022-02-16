2022 DGS başvuruları konusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden açıklama yapıldı. Öte yandan yayımlanan sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı'nın yapılacağı tarih de netlik kazanmış oldu. Yüksek öğrenimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek tamamlamak isteyen kişilerin girdiği DGS ile ilgili 2022 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti nedir? soeu ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuruları 13 - 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Dikey geçiş Sınavı başvuruları 13 - 23 Mayıs tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayımlanacak.

2022 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak. 13 - 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından sınav, 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

