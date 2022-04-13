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2022 güncel taban puanları! MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor?

13.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı maratonu sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi adayları, MSÜ taban puanları ile ilgili araştırmalara başladı. MSÜ sınavında binlerce öğrenci hayallerine ulaşmak için ter döktü. Şimdi ise sıra MSÜ astsubay MYO taban puanlarını öğrenmeye geldi. İşte MSÜ astsubay MYO taban puanlarına merak edilen detaylar!

2022 güncel taban puanları! MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasına ramak kala öğrenciler puan türlerine dair araştırmalarına hız verdi. 2022 MSÜ Astsubay MYO hangi puan türleri ve puan türlerine göre kaç puan gerektiği araştırılan konular arasında yer almaktadır. MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istediğine dair detayları haberimizde yer verdik...

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

2022 MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin yapılan açıklamada; "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir şekilde askeri okullara yerleştirilmeyecektir. 2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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