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2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

06.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının vazgeçilmez parçası olan ceketler, birçok kadının gardırobunu süsler. Gündelik kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda giyebileceğiniz bu parçalar kıyafetlerinizi tamamladığı gibi göz alıcı görünmenizi de sağlar. Zevkinize göre hem elbise hem pantolon üzerine kombinleyeceğiniz ceket modelleri, size iddialı bir görünüm kazandırır. Kendi stilinizi ortaya koyabileceğiniz, her tarza uygun birbirinden şık ceketlere göz gezdirmek ister misiniz?

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

Yılın her mevsimi ihtiyaç duyabileceğiniz ceketler âdeta kurtarıcınız oluyor, değil mi? Pratik kullanımıyla size kolaylık sağlayıp aynı zamanda şıklığınıza şıklık da katıyor. Eğer siz de gözdeniz olacak, rahat ve iddialı bir ceket arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Spor veya klasik tarzı benimseyenlerin keyifle kullanacağı ceket modellerini bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım mı?

1. Asimetrik kesimli ve iddialı: Butikburuc Kadın Kazayağı Kruvaze Yaka Kemerli Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

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Asimetrik kesimiyle oldukça şık bir cekete ne dersiniz? Kruvaze yakasıyla göz dolduran Butikburuc Kadın Kazayağı Kruvaze Yaka Kemerli Ceket, tarzınıza tarz katar. Astarlı olarak tasarlanan ceket hem dayanıklı bir yapıdan oluşur hem kusursuz bir görünüm sağlar. Tam kalıp kesimiyle vücudunuza oturan ceket, önü düğmeli ve kemerli modeliyle görenlerin beğenisini kazanır. Çift renkli görünümüyle kombin kolaylığı da sağlayan ürünü dilediğiniz pantolon, tayt ve eteklerle tamamlayabilirsiniz. Özellikle klasik tarzı benimseyenlerin çok hoşuna gidecek ceket, pamuklu kumaşıyla rahat kullanım vadeder.

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2. Spor ve tarz: Stradivarius İçi Suni Kürklü Crop Biker Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

Spor ve rahat tarzı sevenler için oldukça ideal bir ceket var sırada. Şık görünümüyle stilinizi en güzel şekilde tamamlayacak Stradivarius İçi Suni Kürklü Crop Biker Ceket, havalı bir görünüm sunar. Çift yüzlü kullanım özelliği bulunan ceketin iç kısmı, kontrast suni kürkten oluşur. Metal fermuarı, çift taraflı cepleri ve kıvrık manşetli kollarıyla kusursuz bir görünüm sergiler. Pantolon, eşofman ve eteklerinizle rahatlıkla kombinleyeceğiniz ceket, %100 polyester materyalden üretilir ve dayanıklı yapısıyla yıllarca size eşlik eder. Kuru temizleme önerilmeyen ürünü makinede 30 derecelik hassas programda yıkayabilir, 110 derecelik ısı ile rahatlıkla ütüleyebilirsiniz.

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3. Hiç modası geçmeyen blazer bir cekete ne dersiniz? Koza Butik Kadın Blazer Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

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Modası hiç geçmeyen klasikler arasında sayacağımız blazer ceketler, geçmişten günümüze değerini korumaya devam ediyor. Renkli ve şık modeliyle beğenerek kullanacağınız Koza Butik Kadın Blazer Ceket, düğme detayları ve cep tasarımıyla favoriniz olacak. Hem iş hayatında hem gündelik kullanımda stilinize hareket katacak parçayı klasik modellerle olduğu kadar spor giysilerle de kombinleyebilirsiniz. Pamuklu ve esnek kumaştan üretilen ceket, yumuşak ve rahat kullanım sağlar. Hürrem kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü vadeden şık ceket, dört farklı renk seçeneği ile özellikle mevsim geçişlerinde en kullanışlı giysileriniz arasında yerini alacak!

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4. Kürklü deri ceketin ayrıcalığını yaşayın: Black Noble Isabella Kadın Bej Oversize Kürklü Deri Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

Kürk ile derinin muhteşem uyumuyla hazırlanan, şık ve iddialı bir ceket var sırada. %100 kuzu derisi ve kürkünden üretilen Black Noble Isabella Kadın Bej Oversize Kürklü Deri Ceket, özel bir tasarıma sahip. Premium kalitede ve her detayıyla özgün olarak üretilen model, en kaliteli malzemelerden üretilir ve uzun ömürlü bir yapı sergiler. Bej rengiyle birçok kıyafetinize uyum sağlayacak kaliteli parça, el işçiliği ile hazırlanır. Geniş yaka tasarımı, kol detayları ve cepleri ile havalı bir görünüm kazanan ceket hem deri hem kürk şıklığını sevenler için ideal bir seçim olabilir.

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5. Spor, rahat ve şık: DeFacto Kadın Oversize Çıtçıtlı Kolej Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

Gündelik hayatınızda ve spor aktivitelerinizde rahatlık kadar şıklığa da önem veriyorsanız sıradaki ceket tam size göre! Sportif giyim tarzına düşkün olanların beğenerek kullanacağı DeFacto Kadın Oversize Çıtçıtlı Kolej Ceket, kahve ve bej rengin muhteşem uyumunu kombinlerinize taşır. Kot pantolon, eşofman ve taytlarınızla rahatlıkla kullanabileceğiniz ceket, spor şıklığını yaşatır. %100 pamuktan üretilen ürün, rahat ve dayanıklı bir yapı sergiler ve günlük kullanımda size konfor sağlar. Yuvarlak yakası ve çıtçıtlı kapamasıyla kolay giyilen ceketin kol, sırt ve ön kısmında yer alan baskı detayı; tarzınıza hoş bir hareket katar.

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6. Denim ceketten vazgeçemeyenlere: Balins Kadın Kot Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

Spor kıyafetlerinizden şık elbiselerinize kadar kombinleyebileceğiniz denim ceketler, dünden bugüne popülerliğini koruyor. Klasik rengi ile dolabınızın vazgeçilmez parçası olabilecek Balins Kadın Kot Ceket, rahatlığı ve kaliteyi bir arada sunuyor. Kaliteli materyallerden üretilen ceket, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar giysilerinize eşlik eder. Pamuklu esnek kumaş ile hazırlanan ceket, mavinin üç güzel tonuna sahip renk seçenekleri ile istediğiniz tercihi yapmanıza olanak tanır. Daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında kullanılan denim ceketler, dolabınızın demirbaşları arasında yer alır. Eğer siz de şık bir denim ceket arayışındaysanız ürünü kaçırmayın deriz.

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7. Crop modeliyle sade ve şık: BERSHKA Suni Deri Crop Fit İnce Ceket

2022 için her tarza uygun kadın ceket modelleri

Crop modelden hoşlananlar için harika bir ceket var sırada. Sadeliği şıklıkla birleştiren BERSHKA Suni Deri Crop Fit İnce Ceket, göz alıcı bir tasarıma sahip. Özellikle yüksek bel pantolon ve eteklerle kombinlendiğinde çok şık bir görünüm sağlayacak ceket, stilinizde fark yaratır. Bej rengin dışında siyah rengini de tercih edebileceğiniz model, birçok kıyafetinize uyum sağlar. Askılı ve straplez bluzlarla kullanıldığında daima şık ve çekici hissettirir. Kaliteli malzemeden üretilen parça, uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Temizliğini 30 derecelik ısıda elde yıkama ile yapacağınız cekete kuru temizleme yapılmasının önerilmediğini hatırlatalım.

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