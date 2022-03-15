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  4. 2022 İŞKUR personel, memur alımı başvurusu! İŞKUR işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte yeni İŞKUR iş ilanları!

2022 İŞKUR personel, memur alımı başvurusu! İŞKUR işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte yeni İŞKUR iş ilanları!

15.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş arayanlar buraya… İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. İlanlar arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da yer alıyor. Öte yandan İŞKUR personel alımı ilanlarında, başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi detaylar da yer alıyor. İşte, en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız 5000 TL'den başlayan maaşla güncel 2022 İŞKUR personel, memur alımı ilanları ve detaylar...

2022 İŞKUR personel, memur alımı başvurusu! İŞKUR işçi ve memur alımı başvuru şartları neler? İşte yeni İŞKUR iş ilanları!

İŞKUR 2022 güncel iş ilanları, kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. İlanlar arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da bulunuyor. İŞKUR personel alımı ilanlarında, başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi detaylar da paylaşılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu, 5000 TL'den başlayan maaşla, KPSS şartlı ve şartsız güncel 2022 İŞKUR personel, memur alımı ilanları ve detaylar...

İŞKUR PERSONEL VE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU!

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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İŞKUR İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arama sürecinde olan vatandaşların, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekmekte. Ardından İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için şu sırayı izlemelisiniz;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ile firma bilgisini girmelisiniz.

• Çalışma yeri bilginizi girmelisiniz.

• Meslek ve öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyerinizi seçin.

• Engelli ya da vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanınızı girin.

• Son olarak en altta sağda yer alan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilirsiniz ve tercihinize göre başvurularınızı hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

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İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için ilk olarak İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmekte. Başvuru yapacak olan kişiden istenenler ise şunlardır;

-İŞKUR'a sadece T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir.
-Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
-Ayrıca reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir.

Bu koşulları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arama sürecinde kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

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