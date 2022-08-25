2022 İŞKUR TYP alımları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik, temizlik personeli alımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı detayları araştırılıyor. Okulların açılmasına sayılı gün kalmasıyla İŞKUR TYP alımları başvuru şartları ve başvuru ilanı araştırması hız kazandı. Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman yapılacak?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında eylül ayı ile birlikte gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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