HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2022 İŞKUR TYP alımları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik, temizlik personeli alımı ne zaman?

2022 İŞKUR TYP alımları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik, temizlik personeli alımı ne zaman?

25.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR TYP başvurusu detayları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılacak olan alımlarda okullara güvenlik, temizlik personeli alımı gerçekleştirilecek. Yapılacak personel alımında başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki 2022 İŞKUR TYP alımları ne zaman? İşte İŞKUR okullara güvenlik, temizlik personeli alımı başvuru şartları...

2022 İŞKUR TYP alımları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik, temizlik personeli alımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı detayları araştırılıyor. Okulların açılmasına sayılı gün kalmasıyla İŞKUR TYP alımları başvuru şartları ve başvuru ilanı araştırması hız kazandı. Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman yapılacak?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında eylül ayı ile birlikte gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında “hoşt” tartışması!Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında “hoşt” tartışması!
Herkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandıHerkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandı
Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkatBugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR işkur typ işkur typ başvuru

En Çok Okunan Haberler

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

Herkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Üniversiteyi kazandı

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.