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  4. 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri: Yalova, Yozgat, Zonguldak bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet’e göre bayram namazı saatleri!

2022 Kurban Bayramı namazı saatleri: Yalova, Yozgat, Zonguldak bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet’e göre bayram namazı saatleri!

08.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde yarın sabah birçok kişi bayram namazını camilerde cemaatle beraber kılacaklar. Vatandaşlar internette Yalova, Yozgat, Zonguldak bayram namazı saatlerini sorgulamaya hız verdi. Diyanet’in açıklamasına göre Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

2022 Kurban Bayramı namazı saatleri: Yalova, Yozgat, Zonguldak bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet’e göre bayram namazı saatleri!

Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde bayram namazının saat kaçta kılınacağı bayram öncesinde araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Temmuz Cumartesi sabahı kılınacak olan bayram namazı için tüm illerin bayram namazı saatlerini paylaştı. Peki Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet 2022 Yalova, Yozgat, Zonguldak bayram namazı saatleri!

YALOVA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından açıklandı. Yalova'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

YOZGAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yozgat bayram namazı saatleri, bu ilde ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet bayram namazı saatlerini açıkladı. Buna göre Yozgat'ta bayram namazı sabah saat 05.55'de kılınacak.

ZONGULDAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Zonguldak bayram namazı saatleri, 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerinin açıklanmasıyla belli oldu. Zonguldak'ta bayram namazı sabah saat 06.03'te kılınacak.

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