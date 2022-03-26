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2022 MSÜ yarın mı yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavında kalem silgi veriliyor mu?

26.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı için son hazırlıklar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar, MSÜ sınavına giriyorlar. ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavı, her sene üniversite sınavından önce yapılmaktadır. MSÜ sınavına katılacak adaylar sınavın ne zaman başlayacağı ve sınavın ne kadar süreceği hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte detaylar!

2022 MSÜ yarın mı yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavında kalem silgi veriliyor mu?

MSÜ sınavına artık sayılı saatler kaldı. Milli Savunma Üniversitesi hayalini kuran adaylar MSÜ sınavında yarın ter dökecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri ise 22 Şubat'ta tamamlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav ise yarın yani 27 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. MSÜ sınavına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

MSÜ sınav giriş belgenizi ÖSYM AİS web sitesi üzerinden alabilirsiniz. Sisteme TC kimlik numara ve şifrenizle bağlanabileceğiniz veya e Devlet ile de giriş yapabilirsiniz.

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te yurt genelinde yapılacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak.

2022 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek adaylar, MSÜ sınav giriş belgelerini TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer almaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

2022 MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SAAT SÜRECEK?

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yani yarın saat 10.15'te başlayacak ve saat 13.00'te sona erecek. 165 dakika sürecek olan MSÜ sınavı sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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