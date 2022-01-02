2022'nin ilk günlerinde Meclis'e geliyor! Sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları ilgilendiren düzenleme

2022'nin ilk günlerinde TBMM gündeminde yerini alacak yasa tasarıları sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları yakından ilgilendiriyor. TBMM’nin ilk yasama faaliyetlerinden biri, içinde kur endeksli mevduat düzenlemesinin de bulunduğu ekonomik paket olacak. Müteahhitlerin işlerini tasfiye etmelerine izin verilmeyecek ancak devredebilmelerinin yolları açılacak.
Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi de başlıklardan biri. Sadece doktorlar değil hemşire, ebe, ambulans çalışanlarının da içinde olduğu sağlık çalışanlarının maaş artışlarına ilişkin yasa çalışması beklentileri yükseltti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Stokçulara verilen cezaların 50 bin lira ile 2 milyon lira arasında kademeli uygulanmasını öngören ve görüşmeleri yarım kalan düzenleme de yeni yılın ilk işlerinden olacak. Ceza oranları kademelendirilerek arttırılacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği de önümüzdeki günlerde ele alınacak. “Uzman” ve “Başöğretmenlik” ünvanlarıyla, maaşlar bin ve 2 bin lira düzeyinde artacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum