HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022'nin ilk günlerinde Meclis'e geliyor! Sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları ilgilendiren düzenleme

2022'nin ilk günlerinde Meclis'e geliyor! Sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları ilgilendiren düzenleme

02.01.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis, 2022 yılına da yoğun gündemle başlayacak. TBMM'de sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği ve 6. Yargı Paketi gündemde olacak. Stokçulara verilen cezaların artırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor.

2022'nin ilk günlerinde Meclis'e geliyor! Sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları ilgilendiren düzenleme

2022'nin ilk günlerinde TBMM gündeminde yerini alacak yasa tasarıları sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları yakından ilgilendiriyor. TBMM’nin ilk yasama faaliyetlerinden biri, içinde kur endeksli mevduat düzenlemesinin de bulunduğu ekonomik paket olacak. Müteahhitlerin işlerini tasfiye etmelerine izin verilmeyecek ancak devredebilmelerinin yolları açılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MAAŞ DÜÜZENLEMESİ

Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi de başlıklardan biri. Sadece doktorlar değil hemşire, ebe, ambulans çalışanlarının da içinde olduğu sağlık çalışanlarının maaş artışlarına ilişkin yasa çalışması beklentileri yükseltti.

STOKÇULUK YAPANLARA CEZALAR ARTIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre Stokçulara verilen cezaların 50 bin lira ile 2 milyon lira arasında kademeli uygulanmasını öngören ve görüşmeleri yarım kalan düzenleme de yeni yılın ilk işlerinden olacak. Ceza oranları kademelendirilerek arttırılacak.

ÖĞREMENLİK MESLEK KANUNU

Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği de önümüzdeki günlerde ele alınacak. “Uzman” ve “Başöğretmenlik” ünvanlarıyla, maaşlar bin ve 2 bin lira düzeyinde artacak.

6. YARGI PAKETİ

  1. Yargı Paketi’nin büyük bölümü avukatlık, hâkim ve savcılık mesleğine ayrıldı. Paket, avukatlara kademeli vergilendirme, yeni avukatlara büro açma kredisi, Avukat ve sanık ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, hâkim ve savcı yardımcılığının kurulması gibi başlıklar içeriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Çocukları partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstifa etti

Çocukları partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstifa etti

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.