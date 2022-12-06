2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Yılın bitimine günler kala 2022’nin en çok satan ürünlerini merak ediyor olabilirsiniz. Hem uygun fiyatı hem de kalitesiyle öne çıkan ve herkese hitap edebilecek pek çok seçenek bulunuyor. Eğer siz de bu yılın en çok tercih edilen ürünlerine göz atmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Amazon’un çok satanlar listesinde yer alan o ürünler!

1. Hem sıcaklığı hem nem oranını öğrenin: Xiaomi Mi Sıcaklık ve Nem Monitörü

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LCD ekrana sahip Xiaomi Mi Sıcaklık ve Nem Monitörü, yılın en çok satan elektronik ürünlerinden biri. Şık tasarımıyla ister evde ister ofiste kullanabileceğiniz ürün, ortamdaki sıcaklığı ve mevcut nem oranını gösteriyor. Böylece odanın ısısını ve nem oranını kontrol ederek ideal bir ortam oluşturulmasına yardım ediyor. Üstelik Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

2. Rahatça su doldurmanın keyfini çıkarın: Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası

Manuel damacana pompalarının zorluklarından kurtulmak için, yılın çok satanlarından biri olan Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası’nı tercih edebilirsiniz. Taşırma ya da damlama olmadan damacanadan su almanızı kolaylaştıran ürün, tek tuşla çalışıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için damacanadan su doldurmayı kolaylaştırıyor. BPA içermeyen ürün, tam olarak şarj edildiğinde 4 ila 6 damacanaya kadar kullanım ömrü sunuyor.

3. Yeni nesil fritöz: Philips HD9630/90 XXL Airfryer

Bu yılın en popüler ürünlerinden biri de şüphesiz, airfryerlar. Philips HD9630/90 XXL Airfryer de bu yılın çok satan ürünlerinden biri oldu. Kızartma, fırınlama, ızgara ve ısıtma özellikleri sunan airfryer az yağ ile üstün performans sergiliyor. Lezzetli kızartmalar yapabileceğiniz ürünle daha sağlıklı yemekler yapılabiliyor. Ayrıca hızlı pişirdiği için kısa sürede harika lezzetler hazırlamanızı sağlıyor.

4. Erkeklerin gözdesi: Columbia Erkek Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Hem hava alan hem su geçirmeyen ayakkabı bulmak zor olabiliyor. Columbia Erkek Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı, bu iki özelliği bir arada bulunduran ürünlerden biri. Özel deri yapısı hem su geçirmiyor hem ayakların nefes almasını sağlıyor. Ürünün dikişleri mühürlü olduğu için uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Bu yıl rağbet gören, şık yürüyüş ayakkabısını siz de değerlendirebilir, yürüyüşlerinizi daha konforlu hâle getirebilirsiniz.

5. Kaliteli bir ses deneyimi yaşayın: JBL C100SI Kulaklık

Ses sistemleri denince ilk akla gelen markalardan JBL'in harika bir kulaklık modeliyle karşınızdayız. 2022 yılının çok satan ürünleri arasında yerini alan JBL C100SI Kulaklık, mükemmel ses deneyimi sunuyor. Büyük, orta ve küçük olarak üç çift kulak pediyle geldiğinden hemen herkes tarafından kullanılabiliyor. Tek tuşla kontrol edebildiğiniz ürünün mikrofon özelliğinin bulunduğunu da belirtelim. Böylece kulaklıkla müzik dinlemenin dışında telefon görüşmeleri de yapılabiliyor.

6. Minik dostlarınızın dökülen tüylerinden kolayca kurtulun: MyClean Tüy Toplama Yapışkan Rulo

Evcil hayvan besleyenlerin ortak sorunlarından biri, patili dostlarının dökülen tüyleri. Koltukta, kırlentlerde, halıda veya kıyafetlerde toplanan bu tüyler yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bunun çözümü ise oldukça kolay. MyClean Tüy Toplama Yapışkan Rulo ile evcil hayvanlarınızdan dökülen tüyleri kolaylıkla yüzeylerden temizleyebilirsiniz. 60 adet yapışkan banttan oluşan tüy toplama rulosu, favoriniz hâline gelecek!

7. Konforlu uykunun sırrı: Visco Destekli Ortopedik Boyun Yastığı

Konforlu bir uyku için, kullanılan yastığın kaliteli malzemelerle üretilmiş ve uygun formda olması gerekiyor. Bunun için piyasada pek çok ortopedik yastık bulunuyor. Bu yılın çok satanları arasında yer alan Visco Destekli Ortopedik Boyun Yastığı, farklı iki adet başlığı ile hem alçak hem yüksek yastık ihtiyacını karşılıyor. Uyku sırasında boynun duruşunu destekleyen ürün, terletmediği için deliksiz uyku keyfi yaşatıyor.

8. Patili dostlarınız için en iyisi: Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

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Kedilerin sağlığı için kaliteli mamaları kullanmak gerekiyor. Kalitesiyle öne çıkan PRO PLAN® Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması, bu yılın en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Mama, zengin içeriği ile kedinizin ihtiyacı olan besin değerlerini karşılarken böbrek sağlığını da destekliyor. Özellikle kısırlaştırılmış kediler için uygun olan mama, kedi sahipleri arasında bir hayli revaçta. Üstelik somon lezzetiyle kedilerin de bir numaralı tercihi.

9. Evinizin havasını değiştirin: Airwick Deco Sphere Mango&Turunç İkili Paket Oda Kokusu

Meyveli kokulardan hoşlanıyorsanız Airwick Deco Sphere Mango&Turunç İkili Paket Oda Kokusu’yla mutlaka tanışmalısınız. Özel geliştirilen, 30 gün etkili formülüyle uzun süre ferahlık sağlıyor. Ayarlanabilir tasarımı sayesinde, oda parfümünü kullanmak istemediğiniz durumlarda, koku yayılımını engelleyebilirsiniz. Havayı tazeleyen, kötü kokuları yok eden mango ve turunç aromaları evinizi sarsın isterseniz ürüne bir şans verebilirsiniz.

10. Mis gibi koku, tertemiz eller: Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun

Eşsiz kokusuyla kullananların beğenisini kazanan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, hem sizin hem çocuklarınızın güvenle kullanabileceği bir ürün. Paraben ve glütenin yanı sıra mineral ve hayvansal yağ da içermeyen sıvı sabun, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun. Maksimum hijyen sunan ürün, aynı zamanda ellerinizi nemlendirir, yumuşatır ve cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı yapar.