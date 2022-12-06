HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

05.12.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022’ye veda etmeden önce yılın en çok satan Amazon ürünlerine göz atmaya ne dersiniz? Kullanıcıları tarafından sevilen, birbirinden kullanışlı ve kaliteli pek çok ürün bulunuyor. Kedi mamasından dijital termometreye, sıvı sabundan ortopedik yastığa kadar mutlaka edinmeniz gereken ürünleri listeledik. Gelin, yılın en beğenilen ürünlerini birlikte inceleyelim.

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Yılın bitimine günler kala 2022’nin en çok satan ürünlerini merak ediyor olabilirsiniz. Hem uygun fiyatı hem de kalitesiyle öne çıkan ve herkese hitap edebilecek pek çok seçenek bulunuyor. Eğer siz de bu yılın en çok tercih edilen ürünlerine göz atmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Amazon’un çok satanlar listesinde yer alan o ürünler!

1. Hem sıcaklığı hem nem oranını öğrenin: Xiaomi Mi Sıcaklık ve Nem Monitörü

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

LCD ekrana sahip Xiaomi Mi Sıcaklık ve Nem Monitörü, yılın en çok satan elektronik ürünlerinden biri. Şık tasarımıyla ister evde ister ofiste kullanabileceğiniz ürün, ortamdaki sıcaklığı ve mevcut nem oranını gösteriyor. Böylece odanın ısısını ve nem oranını kontrol ederek ideal bir ortam oluşturulmasına yardım ediyor. Üstelik Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ürünü İncele

2. Rahatça su doldurmanın keyfini çıkarın: Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Manuel damacana pompalarının zorluklarından kurtulmak için, yılın çok satanlarından biri olan Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası’nı tercih edebilirsiniz. Taşırma ya da damlama olmadan damacanadan su almanızı kolaylaştıran ürün, tek tuşla çalışıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için damacanadan su doldurmayı kolaylaştırıyor. BPA içermeyen ürün, tam olarak şarj edildiğinde 4 ila 6 damacanaya kadar kullanım ömrü sunuyor.

Ürünü İncele

3. Yeni nesil fritöz: Philips HD9630/90 XXL Airfryer

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Bu yılın en popüler ürünlerinden biri de şüphesiz, airfryerlar. Philips HD9630/90 XXL Airfryer de bu yılın çok satan ürünlerinden biri oldu. Kızartma, fırınlama, ızgara ve ısıtma özellikleri sunan airfryer az yağ ile üstün performans sergiliyor. Lezzetli kızartmalar yapabileceğiniz ürünle daha sağlıklı yemekler yapılabiliyor. Ayrıca hızlı pişirdiği için kısa sürede harika lezzetler hazırlamanızı sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Erkeklerin gözdesi: Columbia Erkek Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2022-12-05T175022.978

Hem hava alan hem su geçirmeyen ayakkabı bulmak zor olabiliyor. Columbia Erkek Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı, bu iki özelliği bir arada bulunduran ürünlerden biri. Özel deri yapısı hem su geçirmiyor hem ayakların nefes almasını sağlıyor. Ürünün dikişleri mühürlü olduğu için uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Bu yıl rağbet gören, şık yürüyüş ayakkabısını siz de değerlendirebilir, yürüyüşlerinizi daha konforlu hâle getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Kaliteli bir ses deneyimi yaşayın: JBL C100SI Kulaklık

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Ses sistemleri denince ilk akla gelen markalardan JBL'in harika bir kulaklık modeliyle karşınızdayız. 2022 yılının çok satan ürünleri arasında yerini alan JBL C100SI Kulaklık, mükemmel ses deneyimi sunuyor. Büyük, orta ve küçük olarak üç çift kulak pediyle geldiğinden hemen herkes tarafından kullanılabiliyor. Tek tuşla kontrol edebildiğiniz ürünün mikrofon özelliğinin bulunduğunu da belirtelim. Böylece kulaklıkla müzik dinlemenin dışında telefon görüşmeleri de yapılabiliyor.

Ürünü İncele

6. Minik dostlarınızın dökülen tüylerinden kolayca kurtulun: MyClean Tüy Toplama Yapışkan Rulo

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Evcil hayvan besleyenlerin ortak sorunlarından biri, patili dostlarının dökülen tüyleri. Koltukta, kırlentlerde, halıda veya kıyafetlerde toplanan bu tüyler yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bunun çözümü ise oldukça kolay. MyClean Tüy Toplama Yapışkan Rulo ile evcil hayvanlarınızdan dökülen tüyleri kolaylıkla yüzeylerden temizleyebilirsiniz. 60 adet yapışkan banttan oluşan tüy toplama rulosu, favoriniz hâline gelecek!

Ürünü İncele

7. Konforlu uykunun sırrı: Visco Destekli Ortopedik Boyun Yastığı

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Konforlu bir uyku için, kullanılan yastığın kaliteli malzemelerle üretilmiş ve uygun formda olması gerekiyor. Bunun için piyasada pek çok ortopedik yastık bulunuyor. Bu yılın çok satanları arasında yer alan Visco Destekli Ortopedik Boyun Yastığı, farklı iki adet başlığı ile hem alçak hem yüksek yastık ihtiyacını karşılıyor. Uyku sırasında boynun duruşunu destekleyen ürün, terletmediği için deliksiz uyku keyfi yaşatıyor.

Ürünü İncele

8. Patili dostlarınız için en iyisi: Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kedilerin sağlığı için kaliteli mamaları kullanmak gerekiyor. Kalitesiyle öne çıkan PRO PLAN® Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması, bu yılın en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Mama, zengin içeriği ile kedinizin ihtiyacı olan besin değerlerini karşılarken böbrek sağlığını da destekliyor. Özellikle kısırlaştırılmış kediler için uygun olan mama, kedi sahipleri arasında bir hayli revaçta. Üstelik somon lezzetiyle kedilerin de bir numaralı tercihi.

Ürünü İncele

9. Evinizin havasını değiştirin: Airwick Deco Sphere Mango&Turunç İkili Paket Oda Kokusu

2022'nin sonuna yaklaşırken bu yılın en çok satan ürünlerini listeledik

Meyveli kokulardan hoşlanıyorsanız Airwick Deco Sphere Mango&Turunç İkili Paket Oda Kokusu’yla mutlaka tanışmalısınız. Özel geliştirilen, 30 gün etkili formülüyle uzun süre ferahlık sağlıyor. Ayarlanabilir tasarımı sayesinde, oda parfümünü kullanmak istemediğiniz durumlarda, koku yayılımını engelleyebilirsiniz. Havayı tazeleyen, kötü kokuları yok eden mango ve turunç aromaları evinizi sarsın isterseniz ürüne bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Mis gibi koku, tertemiz eller: Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun

Adsız tasarım - 2022-12-05T180757.878

Eşsiz kokusuyla kullananların beğenisini kazanan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, hem sizin hem çocuklarınızın güvenle kullanabileceği bir ürün. Paraben ve glütenin yanı sıra mineral ve hayvansal yağ da içermeyen sıvı sabun, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun. Maksimum hijyen sunan ürün, aynı zamanda ellerinizi nemlendirir, yumuşatır ve cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı yapar.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
Kulaklık oda kokusu boyun yastığı erkek outdoor ayakkabı kedi maması kulaklık kablolu nem ölçer outdoor ayakkabı philips airfryer philips airfryer xxl şarjlı damacana pompası sıvı sabunluk yağsız fritöz yürüyüş ayakkabısı

İş birliği İçerikleri

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalitesiyle öne çıkan en iyi kaşe kabanları keşfedin

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalitesiyle öne çıkan en iyi kaşe kabanları keşfedin

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Her tarza, her kombine uygun dayanıklı sneaker modelleri

Her tarza, her kombine uygun dayanıklı sneaker modelleri

Havalı görünmenin yolu kaliteli bir saatten geçer! İşte şık tasarımıyla göz dolduran kaliteli kol saatleri

Havalı görünmenin yolu kaliteli bir saatten geçer! İşte şık tasarımıyla göz dolduran kaliteli kol saatleri

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

Tümünü Gör
"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

Formuna dikkat edenler ve sağlıklı beslenmeye önem verenler buraya!

Formuna dikkat edenler ve sağlıklı beslenmeye önem verenler buraya!

Gardırobunuzu kışa hazırlamanın tam zamanı! Bu kıyafetlere bayılacaksınız

Gardırobunuzu kışa hazırlamanın tam zamanı! Bu kıyafetlere bayılacaksınız

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en iyi yağmurluk modellerini sizin için seçtik

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak en iyi yağmurluk modellerini sizin için seçtik

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Tümünü Gör
Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Doğru blazer ceketle istediğiniz tarza kolayca kavuşun! İşte sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel modeller

Doğru blazer ceketle istediğiniz tarza kolayca kavuşun! İşte sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel modeller

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Merve Özkaynak'ın denediği o saç şekillendiricisine alternatif modelleri sizin için seçtik!

Merve Özkaynak'ın denediği o saç şekillendiricisine alternatif modelleri sizin için seçtik!

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor

Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz fiyat performans ürünleriyle tanışın

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

"Az yer kaplayan bir masa istiyorum." diyenler buraya!

"Az yer kaplayan bir masa istiyorum." diyenler buraya!

Küçük ama etkili ürünlerle tanışın! Kullananlar çok memnun kalıyor

Küçük ama etkili ürünlerle tanışın! Kullananlar çok memnun kalıyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Türkiye'de bu ilçenin merkezinde 696 kişi yaşıyor! 'Suyu da, insanı da çok iyi'

Bu ilçenin merkezinde 696 kişi yaşıyor! 'Suyu, insanı çok iyi'

Metruk binadan gelen sesler iğrenç olayı ortaya çıkardı! 9 yaşındaki kıza tacizi anlattı: Kemerini düzeltiyordu...

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

Otomobil bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu!

Otomobil bayisinde korkutan yangın!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! Yasak aşk üçgenini anlatırken stüdyonun ortasında bayıldı: 12 sene boyunca...

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Boşanma aşamasındaki çiftler için emsal karar! Bunu yapan yandı: Hapis cezası...

Boşanma aşamasındaki çiftler için emsal karar! Bunu yapan yandı

Yürek yakan olay! 18 yıl sonra ikinci kez evlat acısını yaşadı

18 yıl sonra ikinci kez evlat acısını yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.