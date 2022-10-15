2022'nin en çok satan ve cildinize iyi gelecek 200 TL altı cilt bakımı ürünleri

Cilt bakım ürünleri denince akla lüks markalar gelebiliyor ancak cilt bakımı için servet harcamanıza gerek yok! Peeling'den nemlendiriciye, masaj aletinden güneş kremine makul fiyatlarda satışa sunulan ve ihtiyacınızı karşılayabilecek ürünler de var. İşte, yılın en çok satan ve 200 TL altı ürün önerileri!

1. Cildinize iyi gelecek: Nivea Pürüzsüzleştirici Organik Pirinç Peelingi

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Geçmişten günümüze pirincin cilt bakımındaki önemi malum. Cildi lekelerden arındıran bu mucizevi besin maddesi, özellikle Asya ülkelerinde bakım ürünlerinin olmazsa olmazı. Nivea Pürüzsüzleştirici Organik Pirinç Peelingi, içeriğindeki organik pirince ek olarak yaban mersini ile mucizevi peeling etkisi yaratır. Cildi ölü deriden arındırır ve pürüzsüzleştirir. Normal ciltlere hitap eden ürünü denemeye ne dersiniz?

2. Mucizevi etki: Seda Altın Çatlak Önleyici Bakım Kremi

Tüm cilt tipleri için uygun bir ürün olan Seda Altın Çatlak Önleyici Bakım Kremi ile bedeninizi çatlaklardan koruyabilirsiniz. Hamile kadınlar ve emziren anneler için uygun bir ürün olan krem, cildi derinlemesine nemlendirir. Ürünü uygulamak için kremden bir miktar parmaklarınıza aldıktan sonra dairesel hareketlerle cildinize uygulayabilirsiniz.

3. Ölü derilerden arının: Rise and Shine Doğal Kabak Lifli Aloe Vera Sabunu

El yapımı Rise and Shine Doğal Kabak Lifli Aloe Vera Sabunu, kabak lifinden oluşuyor ve Aloa vera bitki özü içeriyor. Cildi ölü deriden arındırıyor ve cildin nemlenmesini sağlıyor. Güneş ışınlarına karşı koruma etkisi sunan sabunu kullanırken ürünün önce lif kısmını ılık su ile yumuşatmak sonra cildin aşınmaması için hafifçe masaj yaparak uygulamak gerekiyor.

4. Cildiniz nemsiz kalmasın: Neutrogena Hydro Boost Water Gel Normal Ciltler İçin Yüz Nemlendirici

Hyalüronik asit içeren jel yapıdaki Neutrogena Hydro Boost Water Gel Normal Ciltler İçin Yüz Nemlendirici hem cildi nemlendiriyor hem cildin canlı ve parlak görünmesine katkıda bulunuyor. Hassas cilt tipi için de uygun olan jel yapıdaki nemlendirici, herhangi bir alerjen madde içermiyor. Cildi nemlendirirken aynı zamanda cildin ihtiyacı olan bakımı sağlamış oluyor.

5. Pürüzsüz bir cilt için: L'Oreal Paris Şeker Peelingi

Cildi aydınlatan ve pürüzsüzleştiren bir bakım ürünü mü arıyorsunuz? O hâlde L'Oreal Paris Şeker Peelingi ile tanışmanızı öneririz. Esmer, sarı ve beyaz olmak üzere üç tür şekeri kivi tohumları ile buluşturan peeling ile genç ve canlı bir görünüm yakalayabilir, yumuşacık bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca cildinizi siyah noktadan arındırabilirsiniz.

6. Daha parlak ve gür kirpikler için: Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı

Kaş ve kirpiklerinizin seyrekliğinden muzdaripseniz Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı tam size göre! İster rutin bakımınızı sürdürün ister seyrelmiş kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesini sağlayın. Ürünün içeriğindeki argan yağı ve E vitamini, kaş ve kirpiklerinizin hacim kazanmasını ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Üründen en etkili sonucu alabilmek için bakım yağını düzenli kullanmanız gerektiğini unutmayın.

7. Nemlendirirken sivilceleri yok edin: Neutrogena Sivilce Karşıtı Aloe Vera ve Papatya Özlü Yağsız Yüz Nemlendiricisi

Nemlendiricilerin bazıları sivilceye yatkın cilt tiplerinde akne oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Neutrogena Sivilce Karşıtı Aloe Vera ve Papatya Özlü Yağsız Yüz Nemlendiricisi ise bu soruna çözüm sunuyor. Papatya ve Aloe vera özlü formülü sayesinde cildinizi nemlendirirken sivilce gibi diğer cilt problemlerinin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Siz de ürünü bakım rutininize dahil ederek pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

8. Cildinize gereken önemi verin: SHE VEC HI GIRLS BYE PORES | Yağlı & Akne Eğilimli Ciltler İçin Özel Olarak Tasarlanmış Anti Aging Formül

B3 vitamini içeren SHE VEC HI GIRLS BYE PORES, cilt problemlerine karşı destek sunuyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor, lekeleri gideriyor, cilt tonunu eşitliyor ve cildin daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Cilt bariyerini de onaran ürünü bakım rutininize gönül rahatlığıyla dahil edebilirsiniz. Durulanmayan ve kolay kullanıma sahip serumu sabah akşam cildinize uygulayabilirsiniz.

9. Genç görünümlü bir cilt için: LovelyBird Yeşim Jade Roller Ve Kalp Gua Sha

Özel bakım yağlarını ya da nemlendiricileri LovelyBird Yeşim Jade Roller Ve Kalp Gua Sha ile yüzünüze uygulayabilirsiniz. Doğal taş, cildi canlandırıcı ve pürüzsüzleştirici etki sunmasının yanında uyguladığınız diğer ürünleri yüzünüze rahatça dağıtabilmenizi sağlar. Ayrıca roller taş ile yaptığınız masajla yüzünüzdeki kırışıklıkları ve sarkmaları önleyebilirsiniz. Böylece daha genç görünebilirsiniz.

10. Güneşin zararlı etkilerinden korunun: PROCSIN Güneş Kremi Koyu Leke Karşıtı

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Güneş altında fazla vakit geçirenlerin ciltlerinde koyu lekeler görülebiliyor. PROCSIN Güneş Kremi Koyu Leke Karşıtı da sizleri güneşin olumsuz etkilerinden korumak için var. Düzenli kullanımında cildi dış etkenlerden koruyan ürün sayesinde yaşlanma belirtilerini en aza indirebilir, genç ve sağlıklı bir cilt görünümüne ulaşabilirsiniz. Güneş kreminin suya karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim!