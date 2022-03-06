HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 Nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

2022 Nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

06.03.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene 7 Şubat tarihinde eğitim ve öğretim döneminde ikinci döneme başlayan öğrenciler tarafından ara tatil takvimi merak ediliyor. Okullar, bu sene Nisan ayında 9 günlük bir tatile girecek. Peki 2022 Nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak ve ikinci dönem ara tatil ne zaman? İşte merak edilenler...

2022 Nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

2022 Nisan ayında yapılacak olan ara tatille ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, nisan ayında girilecek ikinci ara tatille ilgili bilgileri arama motorlarında sorguluyor. Peki Nisan tatili ne zaman?

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan tarihinde başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Nisan ayında yapılacak ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz."

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene 17 Haziran 2022 tarihinde Cuma günü okullar kapanmış olacak ve öğrenciler yaz tatiline giriş yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 KPSS sınavı ne zaman?2022 KPSS sınavı ne zaman?
Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken İran'dan gözdağı gibi paylaşım! Yerin altından...Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken İran'dan gözdağı gibi paylaşım! Yerin altından...
Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Akaryakıt fiyatları daha da artar mı?

Akaryakıt fiyatları daha da artar mı?

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.