2022 Nisan tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

2022 Nisan ayında yapılacak olan ara tatille ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, nisan ayında girilecek ikinci ara tatille ilgili bilgileri arama motorlarında sorguluyor. Peki Nisan tatili ne zaman?

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan tarihinde başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Nisan ayında yapılacak ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz."

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene 17 Haziran 2022 tarihinde Cuma günü okullar kapanmış olacak ve öğrenciler yaz tatiline giriş yapacak.

