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2022 sahura ne zaman kalkacağız? Oruç ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman başlıyor?

29.03.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına girmemize çok az bir zaman kala ilk oruç ve ilk sahur saatleri harıl harıl araştırılmaya devam ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti bir ay boyunca yerine getirilir. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk orucun ne zaman tutulacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 Ramazan ayına dair detaylar!

2022 sahura ne zaman kalkacağız? Oruç ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ilk sahur ve ilk oruç saatleri araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Mübarek Ramazan ayına özel hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Gece kalkılan sahurdan sonra yeme içme işi imsak vaktine kadar sonlanacak. Niyetler edildikten sonra da ilk oruç başlayacak. 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorularının yanıtlarına haberimizden öğrenebilirsiniz...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Tüm İslam alemi 1 Nisan Cuma gecesini Cumartesi gecesine bağlayan gece sahura kalkacak. İlk teravih namazı 1 Nisan tarihinde kılınacak. İlk iftar ise 2 Nisan Cumartesi akşamı yapılacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara, 2/183)

Müslümanlar için oldukça önemli kabul edilen ayların başında Ramazan ayı gelmektedir. Bu ayda tutulan orucun ayrı bir önemi vardır. Oruç dinen mükellef sayılan bir kişinin Allah’a ibadet amacıyla tan yerinin ağarmasıyla başlayan zaman diliminden güneş batıncaya yani iftar vaktine kadar bir amaç uğruna yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Oruç ibadeti sadece İslam dinine has bir ibadet olmayıp diğer ilahi dinlere de farz kılınmış bir ibadettir. Nitekim yazımıza başlarken zikrettiğimiz ayeti kerime bunun en büyük delilidir.

Ramazan ayını önemli kılan sebeplerden birisi de kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur’an’ı Kerimde Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır. (Bakara 2/185) Müslümanlar, ramazan ayında Kuran Kerim okumaya her zamankinden daha çok önem gösterirler. Mübarek ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur ve cehennemden azat olur, dolayısıyla bu mübarek ayı fırsat bilmeli elimizden geldiği kadar ibadet etmeliyiz. Bu ayı ahiret hayatını kazanmak için fırsat bilmeliyiz.

RAMAZAN İMSAKİYE SAATLERİ

Diyanet'in yayınladığı imsakiye takvimine göre ilk sahura 2 Nisan Cumartesi günü kalkılacak. İşte il il imsakiye saatleri;

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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