2022 Sözleşmeli personel sınav sonuçları açıklandı! Sözleşmeli personel sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

25 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav sonuçlaru bugün ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. Peki sonuçlar nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli personel alımı sınavı 25 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent/ANKARA adresinde hazır bulunarak sınava katılım sağlamıştı.

Adaylar, 2021-ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı sözlü sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle beraber erişebilecek.

Bunun yanında ÖSYM Başkanlığı, 2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı yazılı sınav sonuçlarının da açıklandığını duyurdu.

Sözleşmeli personel sınavına katılan adaylar, e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, lisansüstü mezuniyet belgelerini üç adet fotoğraf ile birlikte şahsen veya posta yolu ile ÖSYM Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis_09112021.docx adresindeki özgeçmiş formunu da doldurarak 04.02.2022 tarihine kadar uzmanyardimciligi@osym.gov.tr adresine ulaştırmıştı.



