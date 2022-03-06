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2022 yılı fitre ne kadar oldu? Din İşleri Yüksek Kurulu duyurdu! 2022 Fitre miktarı ne kadar, fitre kimlere verilir?

06.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 2022 yılı fitre miktarı duyuruldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu sene Ramazan ayının başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını belirleyerek duyurdu. Vatandaşlar fitre miktarını araştırmaya koyuldu. Peki 2022 fitre ne kadar oldu? Fitre kimlere verilir? İşte miktarı ve merak edilenler...

2022 yılı fitre ne kadar oldu? Din İşleri Yüksek Kurulu duyurdu! 2022 Fitre miktarı ne kadar, fitre kimlere verilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 senesi Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı açıklandı. Peki 2022 fitre ne kadar oldu?

2022 FİTRE NE KADAR OLDU?

Ramazan yaklaşırken, fitre miktarı da merak edilenler arasında oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2022 yılı fitre miktarını duyurdu. Kuruldan yapılmış olan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

FİTRE NEDİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilmektedir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu nedenle bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna verememektedir. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Aynı zamanda eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye verememektedir.

Hanefi mezhebine göre aşağıda sayılanlara fitre verilmemektedir:

a) Ana, baba, büyük ana ile büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğmuş olan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları haricinde nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergenliğe ulaşmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilememektedir. (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların haricinde bulunan kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar eğer zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilmektedir. (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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