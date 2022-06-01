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  4. 2022 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! YKS giriş belgesi ÖSYM sayfasından nasıl alınır? 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı

2022 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! YKS giriş belgesi ÖSYM sayfasından nasıl alınır? 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı

01.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin web sitesinde erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımın ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS giriş belgesi ÖSYM sayfasından nasıl alınır? İşte 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...

2022 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! YKS giriş belgesi ÖSYM sayfasından nasıl alınır? 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav giriş belgeleri ile ilgili ayrıntılar ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamanın ardından merak edildi. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren öğrenciler internette; YKS giriş belgesi ÖSYM sayfasından nasıl alınır? 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM SAYFASINDAN NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YKS sınav giriş belgelerinin açıklandığını belirtti.

YKS sınav giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli YKS adaylarımız,
2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ekranı!

2022-YKS,

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika
olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.

2022-YKS oturum bazlı aday sayıları:

TYT: 3.234.409
AYT: 2.056.512
YDT: 168.430

Sınava Giriş Belgesi ve FOTOĞRAFLI Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ekranı!

Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ekranı!

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı mı?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı mı?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı mı?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı mı?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı mı?

TYT-AYT-YDT SINAVI NE ZAMAN 2022?

YKS sınav giriş yerleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Öte yandan duyuruya göre; 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

2022 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi

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