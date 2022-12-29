2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yeni yılın en önemli konularından biri olarak bekleniyor. Oy kullanmayı bekleyen birçok vatandaş, 2023 seçimlerinin tarihini sorguluyor. Peki 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı? Seçim için haziran ayı işaret ediliyor. İşte detaylar...

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de seçimle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız." dedi ve, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız."ifadelerini kullandı.

Mardin'de bir gencin, "Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz." dedi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

