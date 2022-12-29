HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı?

2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı?

29.12.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla kısa bir zaman kala 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi birçok kişinin gündeminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Nisan ayına kadar yapılacak erken seçime destek vereceğini duyurdu. Peki 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yeni yılın en önemli konularından biri olarak bekleniyor. Oy kullanmayı bekleyen birçok vatandaş, 2023 seçimlerinin tarihini sorguluyor. Peki 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı? Seçim için haziran ayı işaret ediliyor. İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı?

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de seçimle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız." dedi ve, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız."ifadelerini kullandı.

2023 Cumhurbaşkanı seçimleri ne zaman, hangi ayda? Erken seçim olacak mı?

Mardin'de bir gencin, "Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz." dedi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'Türkiye'den Yunanistan'a yanıt! 'Değil 12, 1 mil dahi...'
Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurduBakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu
4 çocuğa işkence! Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış4 çocuğa işkence! Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış
Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!

Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.