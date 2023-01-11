HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? Başkan Akşener'den seçim açıklaması!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? Başkan Akşener'den seçim açıklaması!

11.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi gündemdeki yerini koruyor. Haziran olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin daha öne çekilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe gelirken son açıklama İyi Parti Başkanı Merak Akşener'den geldi. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? Başkan Akşener'den seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi geldi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 senede bir gerçekleştiriliyor. Son seçin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler 2023 seçimine çevrildi. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? İşte detaylar...

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Seçim tarihi olarak 18 Haziran işaret edilmişti. Ancak erken seçim yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Seçime ilişkin net bir tarih açıklaması yapıldığında detaylar, sayfamızda yer alacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? Başkan Akşener'den seçim açıklaması!

Eğer seçim tarihi geri alınmazsa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak.

BAŞKAN AKŞENER'DEN AÇIKLAMA!

"Seçimlere 5 ay kaldı. Yalnız tarih yaklaştıkça iktidar da seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler. Mikrofonu önünde bulan her AK Partili başka bir yorumda bulunuyor. En son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran ayı çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi birden aklınıza geldi?

Döviz kurlarını hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı hazirana kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri maaş zamları hazirana kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Sayın Erdoğan kendini hiç yorma, buradan açıkça ilan ediyorum. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok, istediğin kadar uğraş. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun. Hazır EYT çıkmışken Nebati bakanı emekli et, Merkez Bankası başkanını emekli et."

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? Başkan Akşener'den seçim açıklaması!

"İKİ SEÇENEĞE DE HAZIRIZ"

Olası erken seçim ihtimallerini değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, teklif gelmesi halinde destekçi olacaklarını ifade etti ve seçime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...
İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem!İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem!
Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
seçim Meral Akşener cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

Facebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz oldu

Facebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz oldu

Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı

Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı

Feci kazada can pazarı yaşandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Feci kazada can pazarı yaşandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.