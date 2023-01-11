2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? Başkan Akşener'den seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi geldi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 senede bir gerçekleştiriliyor. Son seçin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler 2023 seçimine çevrildi. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi haziran ayında mı? İşte detaylar...

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Seçim tarihi olarak 18 Haziran işaret edilmişti. Ancak erken seçim yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Seçime ilişkin net bir tarih açıklaması yapıldığında detaylar, sayfamızda yer alacak.

Eğer seçim tarihi geri alınmazsa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak.

BAŞKAN AKŞENER'DEN AÇIKLAMA!

"Seçimlere 5 ay kaldı. Yalnız tarih yaklaştıkça iktidar da seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler. Mikrofonu önünde bulan her AK Partili başka bir yorumda bulunuyor. En son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran ayı çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi birden aklınıza geldi?

Döviz kurlarını hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı hazirana kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri maaş zamları hazirana kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Sayın Erdoğan kendini hiç yorma, buradan açıkça ilan ediyorum. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok, istediğin kadar uğraş. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun. Hazır EYT çıkmışken Nebati bakanı emekli et, Merkez Bankası başkanını emekli et."

"İKİ SEÇENEĞE DE HAZIRIZ"

Olası erken seçim ihtimallerini değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, teklif gelmesi halinde destekçi olacaklarını ifade etti ve seçime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir"



