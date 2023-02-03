2023 Resmî tatiller ve günler nedir? Resmî tatil günleri ve millî, dinî bayramlar tarihleri hangi günler?

Çalışma hayatı ve eğitim hayatında insanların en sık araştırdıkları konulardan biri olan resmî tatil günlerinin hangileri olduğudur. Millî bayramlar ve dinî bayramlar her sene farklı günlere denk gelmektedir. Bu sebeple resmî tatil günlerinin bilinmesi ile birçok insan planlarını ona göre ayarlamaktadır. Resmî tatil günleri kişilerin hem tatil yapabildikleri hem de ülkemiz için kültürel değeri olan günlerin kutlanabilmesini sağlamaktadır.

Dini bayram tarihleri hangi günler?

Özel sektör, kamu çalışanı ve öğrenciler dâhil birçok kişiyi ilgilendiren resmi tatil günlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Dinî ve millî bayramların hangi güne denk geldiği yeni yılın başlaması ile merak konusu oldu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere resmî tatil olarak sayılan 2 tane dinî bayram bulunmaktadır. Bu günler içerisinde eğitim, kamu ve özel sektörde çalışan kişiler için oldukça önemlidir.

Kurban Bayramı ne zaman?

2023 yılının Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran'dadır ve bu gün yarım gün olarak tatil edilmektedir. Kurban Bayramı günleri şu şekildedir:

Arife: 27 Haziran

Gün: 28 Haziran

Gün: 29 Haziran

Gün: 30 Haziran

Gün: 1 Temmuz



Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan bayramı dinî bayram olarak resmî tatil kabul edilmektedir. 20 Nisan Perşembe günü itibarıyla arife günü başlangıcıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı son günü aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile denk gelir. Ramazan Bayramı günleri şu şekildedir:

Arife: 20 Nisan

Gün: 21 Nisan

Gün: 22 Nisan

Gün: 23 Nisan



2023 resmî tatiller tablosu

Resmî tatillerin hangi güne denk geldiği merak edilen konular arasındadır. 2023 resmî tatiller tablosu şu şekildedir:

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2023 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar

29 Ekim resmî tatil mi?

29 Ekim tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Kamuda 29 Ekim resmî tatili 1.5 gün resmî tatil olarak ilan edilir ve bu bağlamda 28 Ekim yarım gün resmî tatil sayılırken 29 Ekim ise tam gün resmî tatil sayılır. Aynı durum okullar ve eğitim için de geçerlidir. Ancak özel sektör için 29 Ekim'in 1.5 gün resmî tatil olarak ilan edilmesi şirket insiyatifine kalmıştır. Özel sektör için 29 Ekim günü tam gün resmî tatilken 28 Ekim'in tatil olması firmanın insiyatifindedir. "29 Ekim resmî tatili kaç gün?" sorusunun cevabı kurum ve kuruluşa göre değişir.

31 Aralık resmî tatil mi?

31 Aralık tarihi yılbaşı için resmî tatil olarak geçen bir gün olsa da 31 Aralık tarihi resmî tatil olarak iş yerlerinde tatil olarak ilan edilmemiştir.

15 Temmuz resmî tatil mi?

15 Temmuz, 2016 yılında resmî tatil olarak ilan edilmiş bir gündür. 15 Temmuz'un tatil olup olmayacağı konusu da kurum ve kuruluşlara göre farklılık gösterir.

10 Kasım resmî tatil mi?

Atatürk'ü Anma Günü olarak geçen 10 Kasım resmî tatil olsa da kurum ve kuruluşlarda 10 Kasım tatil olarak ilan edilmemiştir.



