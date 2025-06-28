MYNET ÖZEL|Ünlü astrolog anlattı: Ekonomik ve siyasi açısından Türkiye’yi neler bekliyor? Ekonomide iyileşme dönemi başlıyor mu? Dr. Astrolog Şenay Devi’den önemli açıklamalar…

2025, gökyüzünün güçlü etkileriyle değişim, piyasalarda hızlı iniş çıkışlar, yeni lider figürleri, uyanış ve yeniden yapılanma yılı olarak tarih sahnesine çıkıyor. Satürn’ün Koç’taki yolculuğu, Plüton’un Kova-Oğlak dansı, Neptün’ün spiritüel etkileri ve Jüpiter’in İkizler’deki bereketiyle dolu bu yılın ilk ve ikinci yarısında bizleri neler bekliyor, Dr. Astrolog Şenay Devi’nin uzman yorumlarıyla yakından bakalım.

SATÜRN’ÜN KOÇ BURCUNA GEÇİŞİ (25 MAYIS 2025)

2025’in ilk yarısında Satürn, Koç burcuna geçerek 2.5 yıl sürecek bir dönemi başlattı. Bu geçiş, dünya genelinde liderlik, savaşlar, başkaldırılar ve sınırlarla ilgili temaları öne çıkardı. Otoritelerle yüzleşme, eski sistemlerin yıkımı ve bireysel özgürlüklerin sınanması gibi konular gündeme geldi. Askeri hareketlilikler, protestolar ve lider değişimleri ivme kazandı.

PLÜTON KOVA’DA GERİ GİDİP OĞLAK’A DÖNDÜ (PLÜTON RETRO: 2 MAYIS - 12 EKİM)

Plüton’un Kova burcunda geri gidip Oğlak’a dönüşü, kolektif sistemlerin kökten dönüşüm sürecini devam ettirdi. Geçmişin gölgeleriyle yüzleşme, siyasi skandallar ve otoriter yapıların çöküşü gündeme geldi. Dijital güvenlik, yapay zekâ ve büyük veri gibi konular tartışmaların merkezinde yer aldı.

NEPTÜN VE SATÜRN KOÇ'TA (HAZİRAN SONU İTİBARİYLE)

Neptün, 2025’te Balık burcunun son derecelerinde kafa karışıklıkları, spiritüel uyanışlar ve kitlesel kaçış arayışları getirdi. Ancak, Haziran ayı sonlarına doğru Satürn-Neptün Koç etkisi, artık uyanmanın hayalden çıkıp somut adımlara döneceğini işaret etti.

JÜPİTER İKİZLER’E GEÇTİ (26 MAYIS 2025)

Jüpiter’in İkizler burcuna geçişiyle birlikte bilgi, medya, iletişim ve teknoloji alanlarında büyük gelişmeler yaşandı. Eğitimde reformlar, yapay zekâ ve dijital medya yükselişe geçti. Bununla birlikte, manipülasyon, bilgi kirliliği ve sosyal medya üzerinden kargaşalar da arttı.

TÜRKİYE AÇISINDAN 2025’İN İLK YARISI

Siyasi ve Toplumsal Etkiler

Plüton Kova geçişi, Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili tartışmaları tetikledi. Özgürlük talepleri, genç hareketler, kadın hakları ve muhalefet temaları güçlendi. Mars ve Uranüs etkileri, ani çıkışlar, protestolar ve reform çağrılarını beraberinde getirdi.

Ekonomi

2025’in ilk yarısında özellikle Nisan-Mayıs döneminde ekonomik reformlar ve zam dalgaları dikkat çekti. Satürn’ün Koç’a geçişi, bütçenin yeniden yapılandırılması, savunma sanayisine yatırımlar ve dış ticaret dengeleriyle ilgili gelişmelere işaret etti. Lira’da dalgalanma, enerji ve teknoloji sektöründe büyüme gündeme geldi.

Doğa Olayları

Mars, Plüton ve Uranüs etkileşimleri nedeniyle ilkbaharda sismik hareketlilik ve doğa olayları (deprem, sel, fırtına) açısından dikkat çeken zamanlar yaşandı. Elementsel dengesizlikler doğa ile ilişkimizin sınandığını gösterdi.

BİREYSEL DÜZEYDE 2025’İN İLK YARISI

Kimlik, cesaret ve bireysel hedefler sınandı. Karmik ilişkiler sona ererken yeni ruhsal eş bağlantıları oluştu. Mart-Nisan döneminde içsel kırılmalar ve duygusal krizler tetiklendi. Birçok kişi iş, ilişki veya yaşam yönü değişikliğine gitti. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları için dönüştürücü temalar öne çıktı. Jüpiter İkizler ile birlikte zihinsel genişleme ve yeni eğitim fırsatları doğdu.

2025’in ilk yarısı, eski düzenin çözülmesi ve yeni yapının temellerinin atılmasıyla geçti. Ruhsal uyanış, zihinsel yenilenme, liderlik sınavları ve toplumsal değişimlerle dolu bir dönem yaşandı. İkinci yarı ise bu değişimlerin netleştiği, uygulamaya döküldüğü ve kararlılığın sınanacağı bir zaman olacak.

EKONOMİK İYİLEŞME DÖNEMİ BAŞLIYOR MU?

Türkiye haritasında mali iyileşme göstergesi olan 2. ve 8. evler, Haziran sonrası destekleyici açılar alıyor. Jüpiter 1. evde halkın refah algısını yükseltirken, Uranüs’ün Boğa’daki ilerleyişi finansal sistemde yenilik, dijital para, tarım ve teknoloji yatırımları getiriyor. Gizli destekçiler, dış yatırımcılar veya stratejik ortaklıklardan gelecek maddi kaynaklar gündeme gelebilir.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA GEÇİŞ

Özellikle Haziran-Temmuz 2025’te, Mars, Jüpiter, Satürn ve Plüton’un uyumlu açılar yapması, kollektif vicdanda bir uyanış, hukuki reformlar, toplumu koruyan otoriter önlemler ve karanlık yapıların çözülmesi şeklinde yorumlanabilir. 2025 Haziran sonrası Türkiye, siyasi kadrolarda yenilenme, ekonomik toparlanma ve yatırım çekme potansiyeli, yasa dışı organizasyonların ifşası ve cezalandırılması, toplumda umut, yeniden yapılanma ve güven duygusunun artışı gibi güçlü etkiler altında olacak.

2025'TE SİYASİ DEĞİŞİM ENERJİLERİ

1. Satürn Koç Burcunda 25 Mayıs 2025)

Türkiye haritasının 11. evine yerleşti: meclis, yasama, partiler, siyasi ideolojiler, halk iradesi.

Bu geçiş:

Yeni siyasi partilerin kurulması,

Meclis yapısında değişiklikler,

Yasa ve anayasa girişimleri anlamına gelir.

Ayrıca, Satürn burada eskimiş siyasi düzenleri yıkma, yerine yenisini kurma etkisi taşır.

2. Plüton Kova Burcuna Geri Döndü (Sonbaharda kalıcı geçiş yapacak)

Plüton Türkiye haritasında 9. eve (adalet, anayasa, yargı, ideolojik yapılanma) giriyor.

Bu alan:

Anayasal reformlar, yeni hukuk sistemleri ve ideolojik dönüşüm

Siyasi sistemin kökten değişimi (yarı başkanlık, federatif öneriler, sistem tartışmaları)

anlamına gelir.

anlamına gelir. Bu geçişle birlikte güçlü muhalefet hareketleri, halk desteği kazanan yeni lider figürleri ön plana çıkabilir.

3. JÜPİTER İKİZLER BURCUNDA (26 MAYIS 2025 SONRASI)

Türkiye'nin 1. evinden geçiyor: Halkın duruşu, kimliği, iradesi.

Jüpiter burada halkın özgüvenini ve değişim talebini yükseltir.

Genç seçmen, sosyal medya üzerinden yükselen hareketler bu dönemde etkili olabilir.

Yeni lider figürlerinin halk nezdinde büyümesi ve desteklenmesi olasıdır.

4. SEÇİM YA DA İKTİDAR DEĞİŞİMİ OLASILIĞI VAR MI?

2025 yazı ve sonbaharında:

Mars, Uranüs, Plüton arasında güçlü etkileşimler var.

Bu tür sert açı kalıpları, yönetici değişimi, siyasi kriz ya da beklenmedik ittifaklar gibi gelişmeler doğurabilir.

Özellikle Eylül 2025 – Ocak 2026 arası Türkiye haritasında Güneş, MC ve Ay düğümleri gibi kilit noktalar tetikleniyor.

Bu, hükümet sisteminde değişiklik ya da yeni anayasa tartışmaları açısından kritik bir zaman dilimidir. Fakat Erken seçim süreci ile ilgili en dikkat çekici tarih aralığı 2026 Martı ve Haziran süreci olabilir.

2025 İKİNCİ YARISINDA EKONOMİK VE SOSYAL DİNAMİKLER

Satürn Koç Transiti (2025–2026)

Satürn’ün Koç burcunda konumlanması, yapıların yeniden inşasını ve girişimlerin test edilmesini ön plana çıkarıyor. Ekonomik alanda devletlerin daha sert önlemler alması ve mali disiplinin artması beklenirken, bireysel girişimcilik alanında zorluklar ve sınamalar öne çıkabilir. İşsizlik oranlarında dalgalanmalar görülebileceği gibi, özellikle hizmet ve teknoloji sektörlerinde dönüşüm baskısı hissedilecektir.

Neptün’ün Koç Burcuna Geçişi ve Retro Hareketi

Neptün’ün Koç burcuna ilk adımı Mart 2025'te gerçekleşti. Temmuz ayında Balık burcuna geri dönmesiyle birlikte, toplumsal beklentiler ve ekonomik gerçeklikler arasında bir yüzleşme süreci yaşanabilir. Bu süreç, hayal kırıklıkları ve ekonomik belirsizliklerin farkındalığını artırabilir.

Jüpiter İkizler Burcunda (Mayıs 2025 – Haziran 2026)

Jüpiter’in İkizler burcundaki yolculuğu, ticaret, teknoloji, medya ve dijital girişimlerde büyüme fırsatları sunar. Ancak bu dönemde bilgi kirliliği ve ekonomik spekülasyonlar artabilir, piyasalarda hızlı iniş çıkışlar yaşanabilir. Yatırımcılar için kısa vadeli kazançlar cazip görünse de, uzun vadede belirsizlikler ön planda olacaktır.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE OLASI GELİŞMELER

Enflasyon

Gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye dahil, enflasyonla mücadele hala ana tema olarak öne çıkıyor. Merkez bankalarının sıkı para politikalarına rağmen, halkın alım gücünde ciddi zorluklar sürebilir. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarında dalgalanma beklentisi devam ediyor.

İşsizlik

Üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak istihdam artışı görülebilir (turizm, tarım gibi sektörlerde). Ancak yılın son çeyreğinde yeniden daralma riski var, zira otomasyon ve dijitalleşmenin hızlanması geleneksel iş alanlarını zorlayabilir.

Büyüme ve Yatırım

Küresel ölçekte 2025 sonbaharında kısmi toparlanma işaretleri bulunabilir. Ancak belirsizlik ortamı nedeniyle yatırımların büyük kısmı temkinli bir şekilde ilerleyecektir.

Jeopolitik ve Sosyal Etkiler

Bölgesel çatışmalar, seçimler ve küresel iklim krizine dair politikalar ekonomileri doğrudan etkileyecek. Özellikle ABD ve Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye gibi ülkeler için döviz kuru, dış ticaret ve dış borç açısından belirleyici olabilir.

Sonuç

2025’in ikinci yarısı ekonomik olarak “tam anlamıyla istikrar” vadetmeyen, ancak bazı sektörlerde toparlanma fırsatlarının olduğu bir geçiş dönemidir.

ZORLUKLAR

Enflasyonla mücadelede yavaş ilerleme

Belirsiz yatırım ortamı

Sosyal eşitsizliklerin artması

FIRSATLAR

Teknoloji ve dijital hizmetlerde büyüme

Eğitim, medya, danışmanlık gibi alanlarda yeni açılımlar

Yerel üretim ve küçük girişimlerin desteklenmesi

2025’in ikinci yarısında, ekonomik ve sosyal alanlarda dikkatli planlama ve stratejik yatırımların önemi daha da artacaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

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