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2025’te öne çıkan makyaj trendleri: Renkli eyeliner geri döndü! Bu yıl hangi makyaj moda 2025? Bu yıl gözler daha cesur ve renkli...

2025 makyaj dünyası cesur dokunuşlarla şekilleniyor. Doğal ışıltılı ten makyajları yerini korurken, göz makyajında adeta bir patlama yaşanıyor: Renkli eyeliner geri döndü! 2000’lerin eğlenceli stilinden ilham alan bu trend, Z kuşağının özgür stil anlayışı ve sosyal medya etkisiyle makyaj severlerin vazgeçilmezi olmaya başladı. Bu yıl sade göz makyajlarının yerini neon maviler, morlar, yeşiller ve pastel tonlarla yapılan eyeliner tasarımları alıyor. 2025'te sevilen trend makyaj haberimizde...

2025’te öne çıkan makyaj trendleri: Renkli eyeliner geri döndü! Bu yıl hangi makyaj moda 2025? Bu yıl gözler daha cesur ve renkli...
Sedef Karatay

2025 makyaj trendleri çok merak ediliyor. Makyajda sınırların yıkıldığı, kişisel ifadenin öne çıktığı bir yıl olarak öne çıkıyor. Renkli eyeliner, sadece makyaj değil, aynı zamanda bir tarz ifadesi haline geldi. Sen de klasiklerin dışına çıkmak istiyorsan, sevdiğin bir rengi eyeliner olarak denemekten çekinme.

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RENKLİ EYELİNER İLE GÖZLER KONUŞUYOR

Klasik siyah eyeliner şıklığını hala koruyor olsa da 2025’te makyaj severler daha eğlenceli ve çarpıcı bir stile yöneliyor. Özellikle metalik mavi, zümrüt yeşili ve lavanta tonları, hem günlük makyajda hem gece stillerinde kullanılıyor.

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TREND UYGULAMALAR

  • Çift renkli eyeliner (alt ve üst göz kapağına farklı renk)
  • Grafik eyeliner çizgileri
  • Pastel tonlarla soft yaz görünümü
  • Göz pınarına renkli detay ekleme

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DİĞER 2025 MAKYAJ TRENDLERİ NELER?

Nemli ve Canlı Cilt Görünümü: Cilt, fazla fondötenle kapatılmadan, aydınlatıcılarla doğal ışıltı kazandırılıyor.

Şeffaf Dudaklar ve Parlatıcılar: Dudaklarda ‘az ama etkili’ görünüm; doğal tonlar ve şeffaf gloss’lar yine gözde.

Allıkla Bronz Görünüm: Allık artık sadece yanaklara değil, burun üstüne ve göz kapaklarına da uygulanıyor.

Renkli Maskaralar: Kahverengi ve bordo maskaralar klasik siyahın tahtını sallıyor.

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TRENDİN YÜKSELİŞİNDE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

TikTok ve Instagram’da hızla yayılan videolar, milyonlarca kez izlendi. Pek çok influencer, farklı renklerle eyeliner kombinleri paylaşıyor. Bu da trendin kısa sürede global bir akıma dönüşmesini sağladı.

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