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  4. 207 promil alkollü sürücü TEM’de böyle dehşet saçtı

207 promil alkollü sürücü TEM’de böyle dehşet saçtı

02.11.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda alkollü sürücünün bariyere çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.B. idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan aracından çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsüne alkol ölçümü yaptı.

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2.07 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan ölçümde ayakta durmakta zorlanan sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüye alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uyguladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan alkollü sürücünün bariyerlere Çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bariyere doğru hızlı bir şekilde gittiği ve bir anda çarptığı görülüyor. Sürücü daha sonra otomobilini yolun sağ tarafına park ediyor. Kaza anında vatandaşların yaşadığı panik de görüntülerde duyulabiliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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