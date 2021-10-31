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Bursa'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

31.10.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek için köprülü kavşağın girişini güvenlik önlemi alarak trafiğe kapattı. Kaza yeri savaş alanına dönerken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki çevre hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, bir araç metal yığınına dönerken, 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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