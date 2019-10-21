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21-27 Ekim haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bu haftanın başı çok güzel etkiler hakim olacak. Pazartesi günü aşka doyacağız. Fakat bir hafta sonu var ki sert etkileri ciddi sonuçlar yaratabilir. Her konuda dikkatli olmamızda yarar. Dünya gündeminde de beklenmedik durumların yaşanacağı bir haftadan geçeceğiz.

21-27 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

21-27 Ekim haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Pazartesi akşamı Venüs-Neptün güzel görünümü sayesinde her burç için aşkta güzel ve romantik bir zaman olacak. DEVAMI

BOĞA

boga

21-27 Ekim haftasına başladığınızda yoğun bir gündem sizi bekliyor olabilir. İş hayatınızda her işe koşturabilirsiniz. Eğitimde ise emek vermeniz gereken bir süreçte olacaksınız. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

21-27 Ekim haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

21-27 Ekim haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Dış görünüşünüzü değiştirmek için vakit harcayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

21-27 Ekim haftasına başladığınızda duygusal tarafınız sizi ele geçirebilir. Olaylara bakarken mantığınızı devre dışı bırakmayın. DEVAMI

BAŞAK

basak

21-27 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Başarılarınızla etrafınızdakilerin takdirini toplayabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

21-27 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Ne olursa olsun işinizle ilgili duygusal kararlar almamaya çalışın. DEVAMI

AKREP

akrep

21-27 Ekim haftasına başladığınızda pozitif bir ruh halinde olacaksınız. Tatil planları yapabilirsiniz. Akademik konularınızda başarılar kazanabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

21-27 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza odaklanabilirsiniz. Ödemeleriniz için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

21-27 Ekim haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınızda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Tam da bu konularda şansınız açıkken daha da güzel bir etki Pazartesi akşamı gerçekleşiyor. DEVAMI

KOVA

kova

21-27 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığı takdir görebilir. Terfiler alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

21-27 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Çocuklarınızla ilgili duygusal bir süreçten geçebilirsiniz. DEVAMI

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