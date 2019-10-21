21-27 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

21-27 Ekim haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Pazartesi akşamı Venüs-Neptün güzel görünümü sayesinde her burç için aşkta güzel ve romantik bir zaman olacak. DEVAMI

BOĞA

21-27 Ekim haftasına başladığınızda yoğun bir gündem sizi bekliyor olabilir. İş hayatınızda her işe koşturabilirsiniz. Eğitimde ise emek vermeniz gereken bir süreçte olacaksınız. DEVAMI

İKİZLER

21-27 Ekim haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

21-27 Ekim haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Dış görünüşünüzü değiştirmek için vakit harcayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

21-27 Ekim haftasına başladığınızda duygusal tarafınız sizi ele geçirebilir. Olaylara bakarken mantığınızı devre dışı bırakmayın. DEVAMI

BAŞAK

21-27 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Başarılarınızla etrafınızdakilerin takdirini toplayabilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

21-27 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Ne olursa olsun işinizle ilgili duygusal kararlar almamaya çalışın. DEVAMI