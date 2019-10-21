21-27 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ
21-27 Ekim haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Pazartesi akşamı Venüs-Neptün güzel görünümü sayesinde her burç için aşkta güzel ve romantik bir zaman olacak. DEVAMI
BOĞA
21-27 Ekim haftasına başladığınızda yoğun bir gündem sizi bekliyor olabilir. İş hayatınızda her işe koşturabilirsiniz. Eğitimde ise emek vermeniz gereken bir süreçte olacaksınız. DEVAMI
İKİZLER
21-27 Ekim haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. DEVAMI
YENGEÇ
21-27 Ekim haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Dış görünüşünüzü değiştirmek için vakit harcayabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
21-27 Ekim haftasına başladığınızda duygusal tarafınız sizi ele geçirebilir. Olaylara bakarken mantığınızı devre dışı bırakmayın. DEVAMI
BAŞAK
21-27 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Başarılarınızla etrafınızdakilerin takdirini toplayabilirsiniz. DEVAMI
TERAZİ
21-27 Ekim haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Ne olursa olsun işinizle ilgili duygusal kararlar almamaya çalışın. DEVAMI
AKREP
21-27 Ekim haftasına başladığınızda pozitif bir ruh halinde olacaksınız. Tatil planları yapabilirsiniz. Akademik konularınızda başarılar kazanabilirsiniz. DEVAMI
YAY
21-27 Ekim haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınıza odaklanabilirsiniz. Ödemeleriniz için harekete geçebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
21-27 Ekim haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınızda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Tam da bu konularda şansınız açıkken daha da güzel bir etki Pazartesi akşamı gerçekleşiyor. DEVAMI
KOVA
21-27 Ekim haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığı takdir görebilir. Terfiler alabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
21-27 Ekim haftasına başladığınızda şansınız açık olacak. Çocuklarınızla ilgili duygusal bir süreçten geçebilirsiniz. DEVAMI
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