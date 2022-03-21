21 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2022 Pazartesi

21 Mart Pazartesi günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını güncel olarak paylaşmayı sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre; Üsküdar, Ümraniye, Şile, Tuzla, Pendik, Maltepe ve Kartal gibi çok sayıda ilçe ve noktada elektrik kesintisi olacak. Peki 21 Mart Pazartesi günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 21 Mart 2022 Pazartesi Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz..

21 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Mart 2022 Pazartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

21 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ATAŞEHİR

KÜÇÜKBAKKALKÖY, TEVFİK FİKRET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.03.2022 07:36 'da verilmesi planlanmaktadır.

İNÖNÜ, ÜZÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇEKMEKÖY

HÜSEYİNLİ, BİRİCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KARTAL

SOĞANLIK YENİ, ŞAİR NEDİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KARLIKTEPE, SOĞANLIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ORTA, KEREM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ESENTEPE, UĞUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.03.2022 23:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

MALTEPE

BAŞIBÜYÜK, KARTALLILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

PENDİK

ŞEYHLİ, AMBER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BALLICA, BAŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞİLE

ALACALI, ALACALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BALİBEY, DEMOKRASİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TUZLA

İÇMELER, GÖKTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÜMRANİYE

YUKARI DUDULLU, KISMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÜSKÜDAR

YAVUZTÜRK, KARADENİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FERAH, FERAH YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÜZELTEPE, ERDEMLİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

21 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

21 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

