21 yaşından itibaren bu testleri yaptırın! İşte rahim ağzı kanserinin erken belirtileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevda Karakaya, rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu. Rahim ağzı kanserinin, kadınlar arasında en yaygın görülen jinekolojik kanser türlerinden biri olduğunu belirten Opr. Dr. Karakaya, erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Rahim ağzı kanserinin en sık HPV enfeksiyonu ile ilişkili olduğunu ifade eden Opr. Dr. Karakaya, “Rahim ağzı kanseri, önlenebilir bir hastalıktır. Düzenli jinekolojik muayeneler ve tarama testleri (pap smear ve HPV testi) sayesinde bu hastalığı erken evrede yakalamak mümkündür. Erken tanı sayesinde tedavi şansı çok daha yüksektir” dedi.

“AŞI VE TARAMA TESTLERİNİN ÖNEMİ”

HPV aşılarının, rahim ağzı kanserine karşı korunmada etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Karakaya, özellikle genç kızların ve kadınların aşılanmasının önemine değindi. Karakaya, “HPV aşısı, kadınları bu kansere yol açabilecek yüksek riskli HPV türlerine karşı koruyabilir. Ayrıca 21 yaşından itibaren düzenli pap smear testi yaptırılması, kanser öncesi lezyonların erken dönemde tespit edilmesine imkan sağlar” diye konuştu.

“BELİRTİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ”

Rahim ağzı kanserinin erken evrede genellikle belirti vermediğini belirten Opr. Dr. Karakaya, ilerleyen aşamalarda 'anormal vajinal kanama', 'cinsel ilişki sırasında ağrı veya kanama', 'vajinal akıntıda değişiklik', 'alt karın bölgesinde ağrı” belirtilerinin görülebileceğini kaydetti.

Risk faktörlerinden bahseden Opr. Dr. Karakaya, “Risk faktörleri arasında erken yaşta cinsel ilişkiye başlama, çok sayıda partner, sigara kullanımı ve bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi unsurlar yer alır” açıklamasında bulundu.

“DOKTOR KONTROLLERİ AKSATILMAMALI”

Son olarak kadınlara düzenli tarama testlerini ihmal etmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyleyen Karakaya, “Rahim ağzı kanseri, düzenli kontrol ve koruyucu önlemlerle büyük oranda önlenebilir. Her kadın, kendi sağlığı için bilinçli hareket etmeli ve doktor kontrollerini aksatmamalıdır” şeklinde konuştu.

(İHA)