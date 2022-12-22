22 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (22 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

2022.12.22 04:58:28 39.7007 27.9393 6.6 -.- 2.1 -.- AYSEBACI-(BALIKESIR) İlksel

2022.12.22 04:44:47 39.1330 29.4965 6.8 -.- 2.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.12.22 03:58:57 38.7018 43.0908 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2022.12.22 03:31:41 38.4007 25.4428 18.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.22 02:54:20 37.9232 28.8182 10.8 -.- 1.3 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.12.22 02:48:37 38.4970 39.1643 5.0 -.- 2.0 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2022.12.22 02:46:30 37.8613 29.5070 13.0 -.- 1.1 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2022.12.22 02:41:11 39.6398 32.3558 9.0 -.- 1.5 -.- ESKIKOSELER-POLATLI (ANKARA) İlksel

2022.12.22 02:33:51 39.2900 43.8043 3.4 -.- 1.9 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel

2022.12.22 01:42:05 38.4798 39.2067 10.4 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.12.22 01:21:31 40.8007 30.9793 8.2 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.22 01:10:16 35.0030 33.6712 62.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel

2022.12.22 00:22:57 40.8052 31.8975 5.2 -.- 1.8 -.- ULUMESCIT-(BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

