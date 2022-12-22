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22 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

22.12.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, bugün (22 Aralık 2022 Salı) yaşadıkları ilde meydana gelen sarsıntıya ilişkin ayrıntıları incelemek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 22 Aralık 2022 Perşembe günü internette araştırılıyor. Çok sayıda vatandaş internette, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 22 Aralık 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

22 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

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SON DEPREMLER LİSTESİ! (22 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

2022.12.22 04:58:28 39.7007 27.9393 6.6 -.- 2.1 -.- AYSEBACI-(BALIKESIR) İlksel
2022.12.22 04:44:47 39.1330 29.4965 6.8 -.- 2.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.12.22 03:58:57 38.7018 43.0908 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.22 03:31:41 38.4007 25.4428 18.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.22 02:54:20 37.9232 28.8182 10.8 -.- 1.3 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.12.22 02:48:37 38.4970 39.1643 5.0 -.- 2.0 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2022.12.22 02:46:30 37.8613 29.5070 13.0 -.- 1.1 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.12.22 02:41:11 39.6398 32.3558 9.0 -.- 1.5 -.- ESKIKOSELER-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.12.22 02:33:51 39.2900 43.8043 3.4 -.- 1.9 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2022.12.22 01:42:05 38.4798 39.2067 10.4 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.12.22 01:21:31 40.8007 30.9793 8.2 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.22 01:10:16 35.0030 33.6712 62.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.12.22 00:22:57 40.8052 31.8975 5.2 -.- 1.8 -.- ULUMESCIT-(BOLU) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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