22 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

22 Mayıs 2022 Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aksaray, Denizli, Sakarya gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 22 Mayıs Pazar deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 22 Mayıs 2022 Pazar gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detayları haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 22 Mayıs Pazar günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 22 Mayıs Pazar günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 22 MAYIS 2022 PAZAR

22.05.2022 07:05:59 AFAD 38.6511 33.6803 6.19 ML 1.3 Türkiye Aksaray Agaçören

22.05.2022 05:44:58 AFAD 37.7853 29.3026 7.00 ML 1.0 Türkiye Denizli Honaz

22.05.2022 05:28:02 AFAD 40.3973 30.1066 7.00 ML 1.1 Türkiye Sakarya Geyve

22.05.2022 04:31:46 AFAD 35.2305 33.9111 30.44 ML 2.2 Türkiye - - - Gazimagusa Korfezi, 0.77 km.Gazi Magusa (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti), 102.30 km. Silifke (Mersin)

22.05.2022 04:18:24 AFAD 39.6783 26.3765 7.00 ML 1.4 Türkiye Çanakkale Ezine - - 526189

Detay 22.05.2022 04:04:00 AFAD 37.0616 28.3538 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

22.05.2022 03:48:17 AFAD 37.0656 28.3740 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Ula

22.05.2022 02:59:40 AFAD 38.1218 27.4521 5.55 ML 1.3 Türkiye Izmir Torbali - - 526186

Detay 22.05.2022 02:14:07 AFAD 36.6668 27.8756 7.00 ML 1.4

22.05.2022 01:25:38 AFAD 40.7058 31.5125 7.00 ML 1.0 Türkiye Bolu Merkez

22.05.2022 00:49:11 AFAD 38.7583 42.1575 6.95 ML 2.1 Türkiye Bitlis Ahlat

