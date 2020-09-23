23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

23 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte, 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

Son 24 saatte, 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

BAKAN KOCA: AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım."



TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU



