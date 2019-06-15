"23 Haziran demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir"

"23 Haziran, elimizden alınan, milletçe emaneti gasbedilen, hukuka aykırı bir kararla Türkiye'nin demokrasi süreci zarara uğratılan bir süreç sonrasında, demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir. Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran. Sizler, 23 Haziran'da okul sorumluları, kat sorumluları ya da okullardaki iletişimi sağlayacak olan kişiler olarak, muazzam bir hizmeti yerine getireceksiniz. Türkiye'nin tarihinde, demokrasinin varlığı açısından en tarihi anın şahitleri olacaksınız. Sorumluluk sahibi genç arkadaşlarım, okullardaki mesuliyetlerinizi lütfen harfi harfine yerine getirmenizi istiyorum. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum.''

İmamoğlu, 23 Haziran'ın herhangi bir seçim olmadığını ifade ederek, sandık görevlilerine şöyle seslendi:

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'ın demokrasinin ve milletin iradesinin tamir süreci olduğunu belirterek, "Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran." dedi.

İstanbul halkıyla buluştuğu zaman enerjisinin arttığını dile getiren İmamoğlu, vatandaşların kendisini motive ettiğini, onlardan enerji aldığını anlattı.

- "Bugün daha güçlüyüz"

31 Mart seçimlerinde iyi çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "Bugün daha güçlüyüz, onu söyleyeyim ama hatırlatmak istediğim şey, hiçbir zaman da aklınızdan çıkarmayın ki güçlü olduğumuz kadar da haklıyız arkadaşlar. En yoğun bir şekilde okullardaki görevlerimizi yerine getirelim. Bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı da çok önemli. Hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Özgür, eşit, paylaşabilen, bir araya gelebilen, barış ve mutluluk içerisinde, hak, hukuk, adalet prensipleriyle yaşanılabilecek bir şehir var edeceklerini aktaran İmamoğlu, büyük işler başaracaklarını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

''Tüm bunları yapabilmek için, 23 Haziran tarihi bir gün. Geleceğimiz için bu süreçte, asla ihmalkarlık yapmadan, buradan ayrılır ayrılmaz, herkes bir karınca misali yılmadan, bıkmadan, usanmadan, her yere ulaşarak, insanlarla buluşarak, çok değerli bir süreci yönetmeliyiz. Size güveniyorum. Kampanyaya katkınızı sunun ama daha çok 23 Haziran'a olan katılımın ve aynı zamanda sizinle çalışacak olan arkadaşlarınızı tek tek arayın, moral verin, onlarla konuşun. Bir avuç insanın hükmünden, iradesinden, bir kişinin dudaklarının arasından çıkacak laflardan, talimatlarından bu şehri kurtarmaya hazır mısınız? Çok çalışacağız. Mazeret üretmeyeceğiz."