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23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca 23 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı

24.03.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılan koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 26 bin 182'ye ulaşırken, 138 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada vatandaşları bir kez daha tedbirli olmaya davet etti. İşte, ayrıntılar...

23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca 23 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu 23 Mart verileri belli oldu. Son 24 saatte 211 bin 848 test yapılırken toplam koronavirüs vaka sayısı 3.061.520'ye ulaştı. Bugün 19.201 vatandaş Kovid-19 virüsünü atlatırken, 138 kişi hayatını kaybetti...

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Mart Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun verilerine göre; son 24 saatte 211 bin 848 vatandaş Kovid-19 testi yaptırdı. 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıkarken, 138 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1710'a ulaşırken, Türkiye genelinde iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Ekran Resmi 2021-03-24 01.36.25

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir"

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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