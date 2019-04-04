HABER

23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu belediye başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra CHP'den belediye başkanı seçilerek geçti. Mazbatasını alıp, Avanos Belediye Başkanlığı görevine başlayan İbaş'a, ziyaretine gelen anne- babası, 10 yaşında, başkanlık koltuğunda otururken, çekilen fotoğrafını hediye etti.

23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna oturdu. Yıllar sonra siyasete giren İbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı oldu. İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi.

23-nisanda-poz-verdigi-koltuga-32-yil-sonra-baskan-secilerek-oturdu_1292_dhaphoto3

"PARTİ ROZETİMİZİ ÇIKARDIK, HERKESE EŞİT DAVRANACAĞIZ"

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Celal Alper İbaş, CHP'li eski Belediye Başkanı İsmet İnce'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan İbaş, "Görevi CHP'li belediye başkanından devraldığım için mutluyum. Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız" dedi.

23-nisanda-poz-verdigi-koltuga-32-yil-sonra-baskan-secilerek-oturdu_1292_dhaphoto5

ANNESİNDEN SÜRPRİZ HEDİYE

Avanos Belediye Başkanlığı'na seçilen Celal Alper İbaş'a, ilk ziyareti, annesi Ayşe ve babası Ali İbaş gerçekleştirdi. Ayşe İbaş, oğluna, 1987 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunda çekilen fotoğrafını hediye etti. Dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını görünce duygulanan Başkan İbaş, "O yıllarda 1 günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştum. Bana, o dönem öğretmenim, 'Belediye başkanı koltuğuna mı yoksa kaymakam koltuğuna mı oturmak istersin?' diye sormuştu. Ben de 'Belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum' demiştim. Kısmet bugüneymiş. 32 yıl önce 1 günlüğüne oturduğum koltuğa, inşallah 5 yıl süre boyunca oturacağım" diye konuştu.

23-nisanda-poz-verdigi-koltuga-32-yil-sonra-baskan-secilerek-oturdu_1292_dhaphoto2

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Almanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildiAlmanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildi
Derecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldıDerecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 seçim sonuçları Nevşehir Avanos

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.