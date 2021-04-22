23 Nisan'da uçak ve otobüs bileti olanlar ne yapacak? 23 Nisan Cuma günü bileti olana yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın kısmi kapanma kararından sonra illere gönderdikleri genelgede seyahat kısıtlamasına dair detaylar da paylaşılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 23 Nisan, 2020 yılında olduğu gibi bu sene de pandemi gölgesinde kaldı. Vatandaşlar ise, resmi tatil olan 23 Nisan gününde, seyahat edip edemeyeceklerini araştırıyor. 23 Nisan Cuma günü seyahat yasağı var mı?

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

23 NİSAN BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.