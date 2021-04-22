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23 Nisan'da uçak ve otobüs bileti olanlar ne yapacak? 23 Nisan Cuma günü bileti olana yasak var mı?

22.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son kabine toplantısında açıklanan kısmi kapanma kararından sonra 23 Nisan gününün resmi tatil olması sebebiyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da hafta sonu yasaklarına dahil edildi. Bu kararla beraber, 81 ilde 23 – 24 ve 25 Nisan tarihlerinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 23 Nisan gününe bileti olan ve seyahat edecek olan vatandaşlar ise seyahat kısıtlaması ile ilgili detayları araştırıyor. 23 Nisan Cuma günü uça ve otobüs biletleri olanlar ne yapacak?

23 Nisan'da uçak ve otobüs bileti olanlar ne yapacak? 23 Nisan Cuma günü bileti olana yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın kısmi kapanma kararından sonra illere gönderdikleri genelgede seyahat kısıtlamasına dair detaylar da paylaşılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 23 Nisan, 2020 yılında olduğu gibi bu sene de pandemi gölgesinde kaldı. Vatandaşlar ise, resmi tatil olan 23 Nisan gününde, seyahat edip edemeyeceklerini araştırıyor. 23 Nisan Cuma günü seyahat yasağı var mı?

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

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23 NİSAN BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

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23 NİSAN KUTLAMALARI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığının çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
seyahat kısıtlaması pandemi İçişleri Bakanlığı

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