23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı

Kadına yönelik tehdit bitmiyor. Bu kez 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kız kâbus dolu anlar yaşadı. 3 yıl önce internette tanışıp nişanlandığı adam hayatı zehir etti. Denizli, İstanbul ve Kocaeli üçgeninde yaşanan olayı CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında detaylarıyla anlattı.

Şeyda 23 yaşında genç bir kız. 3 yıl önce internet üzerinden biriyle tanışıp nişanlanıyor. Bu kararın yanlış olduğunu anlayıp nişanlısından ayrılıyor. Ancak olaylar bundan sonra başlıyor. Zanlı ayrıldıktan sonra genç kızın peşini bırakmadı.

"SENİ DE BÖYLE KESECEĞİM"

Zanlı sahte kimlikle genç kızın Denizli'de taşındığı evin karşısındaki evi kiralayıp eski nişanlısını takip ediyor. Ayakkabısını kesip 'senin de ölümün benim elimden bu şekilde olacak' diye tehdit ediyor.

OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLİYOR

Bu tehdidin ardından İstanbul'dan beraber geldiği iki kişiyle birlikte genç kızın bulunduğu araca silahlı saldırı düzenliyor. JASAT timleri yeni bir kadın cinayetinin olmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirip 78 kamerayı 326 saat boyunca izleyerek zanlıya operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

