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24 ayar saf altından yapılmış! Tarihi eser niteliğinde... Düzenlenen operasyonla ele geçirildi

26.05.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 24 ayar saf altından yapılmış 1 kitap ele geçirildi. Tarihi eser niteliğinde olan toplam 165 gram ağırlığındaki kitabın, Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içerdiği ve 14 yapraktan oluştuğu belirtildi. 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

24 ayar saf altından yapılmış! Tarihi eser niteliğinde... Düzenlenen operasyonla ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen istihbarı çalışma sonucunda, merkez ilçe ve köylerinde 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 1 kitabı satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

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KİTAP, MUSEVİ DİNİNE AİT MOTİFLER VE İBRANİCE YAZILAR İÇERİYOR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirdi.

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Tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendiriliyor! Tam 5 adet Tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendiriliyor! Tam 5 adet

Kitapla birlikte yakalanan 4 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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(DHA)

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Erzincan tarihi eser kitap

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