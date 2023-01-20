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24 gün boyunca ketçap yiyerek hayatta kaldı! Uçağa aynayla güneş ışınlarını yansıtıp...

20.01.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayip Denizi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Denizde tekneyle sürüklenen 47 yaşındaki Dominikli Elvis Francois, 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Yelkenlinin gövdesine "yardım" yazan Francois, 15 Ocak tarihinde bir uçağa aynayla güneş ışınlarını yansıtıp dikkat çekmeyi başardı ve kurtarıldı.

24 gün boyunca ketçap yiyerek hayatta kaldı! Uçağa aynayla güneş ışınlarını yansıtıp...

Karayip Denizi’nde yer alan Saint Martin Adasındaki limanda Aralık ayında bir tekneyi tamir etmeye çalışan Elvis Francois, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Denizcilik bilgisi olmayan ve açık denizde sürüklenen Francois, telefon çekmediği için yardım isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen 47 yaşındaki Francois, 24 gün boyunca 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldı. Yelkenlinin gövdesine “yardım” yazan Francois, 15 Ocak’ta ayna kullanarak bir uçağa güneş ışınlarını yansıtıp dikkat çekmeyi başardı. Uçak mürettebatı durumu Kolombiya donanmasına bildirdi. Donanmanın irtibat kurduğu bir ticari gemi, denizde yaklaşık 1 aydır sürüklenen Francois’i kurtararak liman kenti Cartagena’ya getirdi. Francois sağlık kontrolünden geçirilirken, ülkesine dönüşü için göçmenlik birimi ilgili süreci başlattı.

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"TEKNEDE YİYECEK YOKTU! KETÇAP, SARIMSAK TOZU VE ET SUYU TABLETLERİ VARDI"

Franscois, “Teknede yiyecek yoktu. Ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri vardı. Et suyu tabletlerini suyla karıştırıp içtim. Oturup beklemekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Bir noktada umudumu yitirdim ve ailemi düşündüm. Donanmaya teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu hikayemi anlatamayacaktım” diye konuştu. (İHA)

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