24 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 24 Haziran 2022 Cuma

24 Haziran deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamanın detayları ve nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 24 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

24 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

24 Haziran'da meydana gelen depremler listesi:

2022.06.24 01:56:05 38.5227 39.3495 5.0 -.- 2.8 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2022.06.24 01:07:03 38.7550 39.5497 10.0 -.- 1.8 -.- VALI FAHRIBEY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.06.24 00:48:20 38.0148 29.0803 13.1 -.- 2.5 -.- EYMIR-(DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

