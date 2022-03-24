24 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 24 Mart 2022 Perşembe

24 Mart Perşembe günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Peki 24 Mart Perşembe günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Konuya ilişkin detaylar ile AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

24 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 24 Mart 2022 Perşembe günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

24 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13755485

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT sk bölgelerinde 24/03/2022 00:00:00 - 24/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762170

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk/ ŞEHİTLER mah AKÇAAĞAÇ, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SABA, SİMA sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13759389

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121., 1137., 1138., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., AHMET ARİF sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13759390

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 659. sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13541690

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., MANOLYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/03/2022 00:01:00 - 23/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541688

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA, KUŞLAR TEPESİ sk bölgelerinde 23/03/2022 00:01:00 - 23/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13658316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk/ İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13440633

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk/ YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13541385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 592., 605., 611., 612. sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13801317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 24/03/2022 03:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13802321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 24/03/2022 03:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13802322

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 24/03/2022 04:01:00 - 24/03/2022 07:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13829319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk/ HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13713454

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk/ YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 24/03/2022 00:05:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13736331

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2209., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713522

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk/ UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 24/03/2022 10:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13721324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk/ YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk/ ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713523

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk/ İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 24/03/2022 15:00:00 - 24/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13755486

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah TEKİNER sk bölgelerinde 24/03/2022 02:00:00 - 24/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13794317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

24 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

