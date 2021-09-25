25 Eylül 2021 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor

Güne etkileyici rüyalarla veya uyku düzensizliğiyle başlayabilirsiniz. Gün içinde anda kalmaktan ziyade geçmişe ve geleceğe kafa yorabilirsiniz. Sevginizi paylaşmak, güvene önem vermek ve güvendiğiniz insanlarla olmak sizi daha huzurlu, güçlü ve keyifli hissettirecektir. Başak burcu geleceğe yönelik planlar yaparken, Terazi burcu aile içindeki mevcut krizleri çözmek isteyebilir. Peki Koç, Boğa, İkizler, Başak, Terazi, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay Boşlukta ilerlemeye başlıyor. Bu saate kadar dikkat gerektiren işlerinizi başarıyla tamamlayabilir, akılcı davranabilir ve yatırım, birikim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Maddi anlamda güvende olma isteğiniz artıyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. İlişkilerinizden yana ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde aniden yükselen bir duygu ve düşünce ile daha önce yapmadığınız bir şeye cesaret gösterebilir, bir ilk yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla veya uyku düzensizliğiyle başlayabilirsiniz. Gün içinde bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyecek, konfor alanında kalma arzusunda olacaksınız.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerden yana uzlaşma ve anlaşmalar daha kolay olabilir. Dostlarınızdan destekler görebilirsiniz. Bu saatten itibaren ise iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Nostalji artabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar daha disiplinli ve planlı hareket edebilirsiniz. Elinizi attığınız işi titiz çalışmalarla bitirebilirsiniz. Sorumluluklar ve keyfi istekler arasında denge kurma zamanı.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde beklemediğiniz haberler alabilir veya bazı kişilerden şaşırtıcı söylemlerle karşılaşabilirsiniz. Bir iş teklifi alabilir, ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili bir yön belirleyebilirsiniz. Fevri tepkilerden kaçının.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar aile ilişkilerinden maddi-manevi destekler alabilir, aile içindeki bir krizi çözmekle ilgili adımlar atabilirsiniz. Bugün evinizi derleyip toparlamak, temizlik yapmak iyi hissettirebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerden yana oldukça akılcı ilerlenebilir, olayları somut yanıyla değerlendirebilir ve insanların ne söylediğinden ziyade ne yaptığına bakabilirsiniz. Ya hep ya hiç mantığıyla yıkıcı olmayın.

YAY BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar farklı alanlarda farklı sorumluluklarınız ön planda olabilir. Birden fazla işe yetişmeye çalışabilirsiniz. İnatçı yanınız öne çıkabilir, iş hayatında kontrolcü olunabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar önemli işlerinizi daha iyi bitirebilir ve tamamlayabilirsiniz. Mümkünse önemli konuşmalarınızı bu saate kadar yapın. Zira sonrasında duygusal dalgalanmalar artacaktır. İletişim zorlu olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bireysel hedeflerinizle, bireysel planlarınızla ilgilenebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde kendi alanınızı korumanız bir gereklilik olabilir. Evinizi toparlayıp temizleyerek daha iyi hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün saat 16.09'dan itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sevdiklerinizle iletişim halinde veya bir arada olabilirsiniz. Duygularınız üzerine kafa yorabilir, ne hissettiğiniz ve ne istediğiniz yolunuzu belirlemenizde belirleyici olabilir.

