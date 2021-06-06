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  4. 26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi

26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi

06.06.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’daki muhtarlık ara seçimlerinde 26 yaşındaki genç kız, kalp krizi geçirerek vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi. Babasının bayrağını devralan Sedanur Keklik, "Babam 2009 yılında muhtar seçimlerine katılmıştı. 2009 yılından bu zamana kadar muhtarlık işi içinde büyüdüm." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde uzun yıllar başarılı bir şekilde muhtarlık görevini yapan Yaşar Keklik 2016 Ekim ayında kalp
krizi geçirerek vefat etti. Muhtar Yaşar Keklik’in bayrağını 26 yaşındaki kızı Sedanur Keklik devraldı.

Bugün yapılan muhtarlık ara seçimlerinde Fatih Mahallesi’nden Aydın Bolat ile Sedanur Keklik muhtar adayı oldular. Yapılan seçimlerde Sedanur Keklik, bin 151 oy alarak Fatih Mahallesi muhtarı seçilirken, diğer aday Aydın Bolat ise 196 oy aldı. 25 oy ise ise geçersiz sayıldı.

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"MUHTARLIK İŞİNİN İÇİNDE BÜYÜDÜM"

Babasının bayrağını devralan Sedanur Keklik, "Babam 2009 yılında muhtar seçimlerine katılmıştı. 2009 yılından bu zamana kadar muhtarlık işi içinde büyüdüm. Babam 2016 yılında kalp krizinden vefat etti. Benim yaşım tutmuyordu. Tonguç Ali Anıl amcam muhtar oldu. Onunla birlikte muhtarlık hizmetinin bir parçası olmaya çalıştım. Bir sonraki dönemde birinci aza olarak çıktım. Tonguç Ali amca işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa edince bir senedir muhtarlık imzası bendeydi. Ondan önce de bu işin içinde beraberdik. Ara seçim oldu. Muhtarlığa aday oldum. Allah razı olsun büyüklerimden, kardeşlerimden. Güzel olumlu cevaplar aldım. Muhtarlık sürecinde yoğun bir gün geçti. Karşımda aday da vardı. Mahallemizde bütün seçime katılanlara teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, desteklemeyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah. Babamdan aldığım bu görevi daha büyük yerlere taşıyacağıma söz veriyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. (İHA)

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