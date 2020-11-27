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28-29 Kasım 2020 kargo çalışma saatleri... Hafta sonu Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

27.11.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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28-29 Kasım 2020 kargo çalışma saatleri... Hafta sonu Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Koronavirüs salgınının hızla artmasının ardından vatandaşlar hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 28-29 Kasım 2020 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Peki hafta sonu; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri nedir? İşte 28-29 Kasım 2020 cumartesi ve pazar günü, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

81 ile gönderilen yeni düzenlemenin ardından vatandaşların bir arada bulunacağı birçok alana yeni kısıtlamalar gelmişti. Market, AVM ve restoranlar gibi birçok yerde belirli saatler için kısıtlama yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgınına yakalanmamak için titiz davranan bazı vatandaşlar, kargoların güncel çalışma saatlerine bakarak kargoya gitmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni düzenleme ile güncel kargo çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte 28-29 Kasım 2020 cumartesi ve pazar günü, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

28-29 KASIM 2020 / HAFTA SONU KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yeni düzenlemeye göre kargolar çalışma saatlerini güncelledi. Sevdiklerine kargo göndermek isteyen ya da internet üzerinden bir şeyler alan vatandaşlar kargoya uğramak için hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki cumartesi - pazar hangi kargolar açık? 28-29 Kasım 2020 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Peki hafta sonu; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri nedir? İşte 28-29 Kasım 2020 cumartesi ve pazar günü, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

28-29 KASIM 2020 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu PTT kargo çalışıyor mu? PTT ve PTT kargo cumartesi ve pazar günü kapalı olacak. İstanbul gibi büyük şehirlerde bazı PTT kargolar Cumartesi günleri öğleden sonra saat 15:30'a kadar çalışıyor. Örneğin, Merkez Kadıköy PTT kargo Cumartesi günü 10:00'dan 15:30'a kadar açık olacak. Peki hafta sonu Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir?

28-29 KASIM 2020 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Yurtiçi Kargo çalışma saati sabah 09:00'da başlayarak akşam 17:00'a kadar devam edecektir. Yurtiçi Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Yurtiçi Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Peki hafta sonu Aras Kargo çalışma saatleri nedir?

28-29 KASIM 2020 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Aras Kargo çalışma saati sabah 09:30'da başlayarak akşam 15:00'a kadar devam edecektir. Aras Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Aras Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Peki hafta sonu UPS Kargo çalışma saatleri nedir?

28-29 KASIM UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü UPS Kargo çalışma saati kapalı olarak gözükmektedir. UPS Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri UPS Kargo'nun çalışmadığı ve işlem yapmadığını belirtelim. Peki hafta sonu Sürat Kargo çalışma saatleri nedir?

28-29 KASIM SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü Sürat Kargo çalışma saati sabah 09:00'da başlayarak akşam 14:00'a kadar devam edecektir. Sürat Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri Sürat Kargo'nun çalışmadığını belirtelim. Peki hafta sonu MNG Kargo çalışma saatleri nedir?

28-29 KASIM MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, cumartesi günü MNG Kargo çalışma saati sabah 08:30'da başlayarak akşam 15:00'a kadar devam edecektir. MNG Kargo pazar günü çalışıyor mu merak eden vatandaşlara, pazar günleri MNG Kargo'nun çalışmadığını belirtelim.

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