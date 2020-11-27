28-29 Kasım 2020 kargo çalışma saatleri... Hafta sonu Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

81 ile gönderilen yeni düzenlemenin ardından vatandaşların bir arada bulunacağı birçok alana yeni kısıtlamalar gelmişti. Market, AVM ve restoranlar gibi birçok yerde belirli saatler için kısıtlama yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgınına yakalanmamak için titiz davranan bazı vatandaşlar, kargoların güncel çalışma saatlerine bakarak kargoya gitmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni düzenleme ile güncel kargo çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte 28-29 Kasım 2020 cumartesi ve pazar günü, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...

28-29 KASIM 2020 / HAFTA SONU KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yeni düzenlemeye göre kargolar çalışma saatlerini güncelledi. Sevdiklerine kargo göndermek isteyen ya da internet üzerinden bir şeyler alan vatandaşlar kargoya uğramak için hafta sonu kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki cumartesi - pazar hangi kargolar açık? 28-29 Kasım 2020 kargoların çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar, salgına yakalanmamak için kargoların çalıştıkları saatlerde sokağa çıkmaya özen gösteriyorlar. Peki hafta sonu; Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri nedir? İşte 28-29 Kasım 2020 cumartesi ve pazar günü, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo güncel çalışma saatleri...